Им не нужны слова поддержки, – Олег Скрипка признался, чего не хватает военным

Группа ВВ, лидером которой является Олег Скрипка, выступает и на благотворительных концертах за границей, и в Украине для военных. Певец признался, что наши защитники – мощные люди, не нуждающиеся в словах поддержки. Их нужно благодарить, а не подбадривать.

Если одним артистам морально тяжело петь для военных, Олег Скрипка от них заряжается. Свой первый прифронтовой концерт группа "Вопли Видоплясова" сыграла в 2014 году и сразу после него попала под минометный обстрел, поэтому музыканты закалены войной. Тем более, один из их гитаристов сейчас в рядах ВСУ.

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Почему ВВ дает концерты для военных

Для меня очень важно увидеть людей, пообщаться с людьми, от которых напрямую зависит моя жизнь, жизнь моей семьи и всех украинцев. С теми, кто конкретно защищает нас,

– объяснил Олег Скрипка.

Он признался, что после концертов для военных и сам становится сильнее, видит, что те уверены, смелы, сильны и заряжены на победу над Россией.

"Это настолько сильные люди, что становится спокойно. Ты уверен, что все будет хорошо, потому что это невероятные люди. От них заряжаешься и спокойствием, и энергией, и силой, и уверенностью. Ты понимаешь ради чего это все происходит. Эти люди тоже благодарны, что мы приезжаем к ним, играем", – рассказал музыкант.

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Как Олег Скрипка общается с защитниками

Им не нужны слова поддержки, это нам нужны слова поддержки. Они сами кого угодно поддержат. Это мощные люди, они в этом не нуждаются. Они сильны, это их решение,

– подчеркнул лидер "Вопли Видоплясова".

Поэтому вместо слов поддержки Олег Скрипка говорит военным слова благодарности, рассказывает, как ими гордятся и в Украине, и во всем мире.

"Европейцы как к каким-то богам относятся к нашим воинам, солдатам. Ясно, что им приятно, что они делают большое, важное, необходимое дело для всего мира, для Европы. Каждый человек нуждается в ощущении правильности своих поступков", – объяснил певец.