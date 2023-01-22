На фронте Рождества уже одержали победу, – Скрипка объяснил, как традиции приближают нас к Европе

Украинский музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка сейчас находится в рождественском туре по Канаде. Перед этим дал несколько концертов в Украине. Артист объяснил, как рождественские традиции приближают нас к Европе, а колядки отличают нас от россиян.

Такими мыслями музыкант поделился в интервью 24 Канала. Олег Скрипка также признался, почему тема Рождества и "Щедрика" в его творчестве является главной.

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Приблизительно 15 лет назад музыкант понял, что люди в Киеве потеряли традицию празднования Рождества. Тогда Скрипка задался целью вернуть киевлянам праздничную атмосферу, колядки, щедривки, вертеп. Работал над этим вместе с командой.

Украинский "Щедрик" путешествовал по миру, доехал до Америки. Наша колядка стала англоязычной, американцы колядуют с ней уже сто лет. В этом контексте наше стремление быть вместе со всем миром уже давно реализовано. Рождественские традиции объединяют нас с Европой. Этих традиций колядок нет у россиян. Мы, естественно, гораздо ближе к Европе именно через Рождество. И хотя мы на поле боя еще не победили, на фронте Рождества уже одержали победу,

– поделился артист.

Сейчас Скрипка вместе с музыкантами отправился на благотворительные гастроли с программой "Щедрик" в Канаде. Там будут собирать средства для ВСУ. Эта программа носит патриотический характер, можно услышать коляды, щедривки, хиты "ВВ", патриотические песни.

Во время новогодних праздников музыканты дали несколько концертов в Украине, собирали полные залы. Олег рад, что украинцам нравятся такие выступления, что они наконец-то начали ценить свое.