Блогер Машуковский сделал предложение бойфренду прямо на вершине Говерлы: романтическое видео

Блогер Олег Машуковский сделал предложение бойфренду. Он сделал романтическое предложение после того, как пара поднялась на Говерлу.

Украинский блоггер Олег Машуковский поделился с фанами счастливой новостью. Он обручился с любимым-бойфрендом.

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Машуковский сделал предложение бойфренду

На днях пара поднялась на вершину Говерлы. Там Олег решил сделать предложение Даниилу.

Пока парень наслаждался видами, Машуковский вытащил кольцо и стал на одно колено. Трогательная реакция бойфренда попала на видео – он согласился.

Олег Машуковский сделал предложение бойфренду: видео

Фаны поздравляют пару с помолвкой в комментариях:

"Как я рада";

"Каждый имеет право на счастье. Очень рада за тебя";

"Олег, ты молодец! Я очень рада за вас, желаю вам любви до самого конца!"

Личная жизнь Олега Машуковского

Блогер Олег Машуковский впервые открыто признался, что является геем, в интервью Рамине Эсхакзай. Тогда он поделился, что находится в отношениях с бойфрендом. Еще к тому времени блогер добавлял, что уже готов к помолвке и хочет сделать признание.

В месяц прайду в июне Олег впервые показал своего парня. Его зовут Данило, он работает визажистом в Киеве.