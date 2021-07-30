Жонглировал микрофоном и ругался: Олег Кензов удивил поведением на концерте в Бердянске

Украинский исполнитель Олег Кензов, известный поп хитами "По Кайфу" и "Ракета Бомба Петарда", 29 июля дал концерт в Бердянске во "Дворце культуры". Впрочем, посетители мероприятия остались под неоднозначным впечатлением, поскольку подозревают, что Кензов был пьян.

Сольный концерт Олега Кензова не обошелся без приключений. Фанаты сняли на видео, как участник второго сезона шоу "X-фактор" танцевал якобы в нетрезвом состоянии, шутил с подростками про "е-баллы", жонглировал микрофоном, который часто падал на пол, и просто валялся на сцене.

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Возмущенным после концерта остался суперфиналист 9 сезона "Х-фактор" Дмитрий Волканов, который отметил, что билеты на концерт стоили недешово, а в итоге все увидели только "позор".

В итоге – вместо качественной концертной программы, соответствующей статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор. Хочется, чтобы как можно меньше таких людей занимали чье-то действительно заслуженное место на нашей эстраде,

– написал исполнитель Дмитрий.



Олег Кензов вероятно выступал пьяным на концерте в Бердянске / Скриншот из фейсбука

Представительница Олега Кензова отказалась комментировать для 24 канала инцидент, назвав слухи "ерундой".

Следующий концерт исполнителя запланирован в Кирилловке Запорожской области. Всего его гастрольный тур продлится до 15 октября и охватит еще 14 городов. Цены на билеты варьируются в пределах 250 гривен – 4400 гривен.

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