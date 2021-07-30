Жонглировал микрофоном и ругался: Олег Кензов удивил поведением на концерте в Бердянске
Источник:фейсбук Дмитрия Волканова
Украинский исполнитель Олег Кензов, известный поп хитами "По Кайфу" и "Ракета Бомба Петарда", 29 июля дал концерт в Бердянске во "Дворце культуры". Впрочем, посетители мероприятия остались под неоднозначным впечатлением, поскольку подозревают, что Кензов был пьян.
Сольный концерт Олега Кензова не обошелся без приключений. Фанаты сняли на видео, как участник второго сезона шоу "X-фактор" танцевал якобы в нетрезвом состоянии, шутил с подростками про "е-баллы", жонглировал микрофоном, который часто падал на пол, и просто валялся на сцене.
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Возмущенным после концерта остался суперфиналист 9 сезона "Х-фактор" Дмитрий Волканов, который отметил, что билеты на концерт стоили недешово, а в итоге все увидели только "позор".
В итоге – вместо качественной концертной программы, соответствующей статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор. Хочется, чтобы как можно меньше таких людей занимали чье-то действительно заслуженное место на нашей эстраде,
– написал исполнитель Дмитрий.
Олег Кензов вероятно выступал пьяным на концерте в Бердянске / Скриншот из фейсбука
Представительница Олега Кензова отказалась комментировать для 24 канала инцидент, назвав слухи "ерундой".
Следующий концерт исполнителя запланирован в Кирилловке Запорожской области. Всего его гастрольный тур продлится до 15 октября и охватит еще 14 городов. Цены на билеты варьируются в пределах 250 гривен – 4400 гривен.
Скандалы, связанные с Олегом Кензовым
- В начале ноября 2020 года бывшая жена артиста DJ Madonna (настоящее имя – Наталья Ярмоленко) призналась, что муж ее жестоко бил несколько раз, делал это даже на глазах у детей. Часто причиной жестокости становилась необоснованная ревность, по словам женщины. Наталья уверена, что Кензов – психопат.
- Тогда Олег отреагировал на заявления бывшей жены. Он заверил, что все это ложь. А женщина просто держит злость на бывшего из-за того, что он "ушел и не умер".
- Также бывшая жена рассказывала, что муж бил ее, потому что она была "спасительницей в их браке".
- С 2012-го по 2014 год Олег еще состоял в браке с Анастасией Полубесовой, в 2013-м у них родилась дочь Эвелина.
- В апреле 2021 года стало известно, что у Олега новая невеста.