Экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который воюет на Востоке, в четвертый раз стал отцом

Бывший участник "Дизель Шоу" и актер Олег Иваница, который с началом полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, в четвертый раз стал отцом. Его жена Лана родила мальчика.

Родители назвали малыша Орестом. На днях военный, который женился во время великой войны, рассказал трогательную историю о том, как приехал к жене в роддом прямо из передовой.

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Олег Иваница в четвертый раз стал отцом

Военный рассказал, что ему дали отпуск, когда узнали, что жена скоро будет рожать. Так, мужчина около девяти часов ехал к ней в больницу. Но на роды не успел. По словам Олега, он приехал через 10 минут после того, как малыш родился.

Мы на Востоке, Лана пишет, что уже уехала в роддом. Командование пошло на встречу, мне дали отпуск. Я приезжаю, захожу и вижу уже, что малыш лежит на животе у Ланы,

– рассказал мужчина.

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Актер дважды женат. От первого брака, который длился 17 лет, у него двое детей – дочь Ольга и сын Остап.

Интересно, что причинами развода с экс-женой военный назвал постоянные ссоры и отсутствие эффективного общения.

В 2022 году экс-участник "Дизель Шоу" во второй раз женился. Его избранницу зовут Ланой. У женщины есть дочь Анна от предыдущего брака. Поэтому Иваница активно участвует в ее воспитании, а Орест стал первым общим ребенком Олега и Ланы.

"У меня есть трое детей, которые кровные, и дочь Ланы – Анитка – тоже мой ребенок. Суммарно четверо. Орест сейчас два месяца", – поделился артист.