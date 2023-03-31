Первая ночь была сложной, – эксучастник Дизель Шоу Олег Иваница рассказал о службе на фронте

Экс-участник Дизель Шоу и актер Олег Иваница рассказал о службе на фронте. Он решил вступить в ряды ВСУ сразу с началом полномасштабной войны. Артист припомнил свою первую сложную ночь на передовой.

Где сейчас служит Олег Иваница

Теперь Олег Иваница защищает Украину на Востоке, он воюет с позывным Диез. Актер рассказал, что возобновивший свой военный билет еще 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения России.

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Муж говорит, что не жалеет о решении вступить в ВСУ.

"Помню, в январе встречался с товарищем, и он спросил: "Ну, и какие у тебя планы на войну? Я сказал: Надеюсь, что не труслю и пойду воевать". Слава Богу, не труснул...", – ответил Иваница.

Сейчас актер находится на Востоке. У его подразделения такой режим – они выходят на "ноль", какое-то время находятся там, потом меняют, чтобы они могли восстановиться. По его словам, восстановление продолжается по-разному: могут вызвать на следующий день, а могут три – пять дней дать передышку.

"Первая ночь была сложной"

Олег Иваница вспомнил первую ночь на фронте, признается, что было тяжело.

Первая ночь оказалась сложной. Наверное, противник увидел, что произошла ротация, поэтому нас активно "валили" и пытались подойти поближе... А потом ты привыкаешь: обстрел - падаешь, подбираются ближе - отвечаешь,

– рассказывает артист.

Он подчеркнул, что впоследствии это становится рутиной. "Привыкаешь, начинаешь пренебрегать безопасностью… Но стараешься не терять бдительность и помнить, что даже случайный шар может быть решающим", – поделился защитник.

Иваница признался, что быстро адаптировался к новым условиям жизни.

"Была задача держать порядок в столице. Когда россияне отступили, нас забросили сначала на север, а оттуда уже к востоку. У меня не было такого: я буду защищать Киев и только Киев. Нет, я защищаю свою землю", – добавил он.

К слову, недавно звезда "Лиги Смеха" и участник команды "Наш формат" Роман Иваненко погиб под Угледаром. Еще в январе он попал в плен с тяжелым ранением, а 11 марта был эвакуирован "на щите".