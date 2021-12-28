Оксана Муха призналась, хотела ли бы сесть в кресло судьи на "Голосе страны"

Украинская певица Оксана Муха, победившая в шоу "Голос страны" в 2019 году в составе команды Дана Балана, убеждена, что для судейства есть более опытные люди. Однако она не исключает возможности быть в четверке наставников.

Журналисты 24 канала поинтересовались у певицы, хотела бы она стать тренером в вокальном шоу "Голос страны", на что Муха пока не нашла окончательного ответа.

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Не уверена, что смогла бы. Думаю, что на месте тренера должны быть очень опытные люди. Или, по крайней мере, те, кому это легко удается. Хотя, никогда не говори никогда,

– ответила артистка.

Что касается другого, не менее популярного проекта "Танцы со звездами", то там звезда вряд ли бы приняла участие.

"Я не уверена, что это мое. И дело не в том, что не люблю танцевать. Мне достаточно "Голоса страны", я еще от него не оправилась", – добавила звезда.

Разговор с певицей Оксаной Мухой читайте в рамках проекта Интервью24.

Интервью с Оксаной Мухой в видеоформате: смотрите онлайн

Что известно об Оксане Мухе на "Голосе страны"