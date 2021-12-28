Оксана Муха объяснила, почему подогревала слухи о романе с Даном Баланом

После участия в "Голосе страны-9" Оксане Мухе и ее звездному наставнику Дану Балану приписывали роман. Певица призналась, что творческие люди всегда имеют право выдумать чувства, если их им не хватает.

Украинской певице Оксане Мусе долгое время приписывали роман со звездным тренером Даном Баланом. Звезда прокомментировала 24 каналу, почему не выступила с опровержением этих слухов.

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Оксана Муха о слухах о романе с Даном Баланом

Знаменитость поделилась, что художники могут придумывать чувства, если на это есть причина: "Если люди хотят что-то придумать, о чем-то поговорить, им не хватает чувств, то имеют на это право. Творческие люди должны быть искренними, и коллаборации не являются исключениями. Они должны любить то, что делают, песню, которую исполняют. Да и любить в тот момент человека, с которым поют".

Между этими людьми должна быть гармония. Однако это не означает, что после окончания песни отношения продолжаются. Это творчество, актерское мастерство. Мы же когда смотрим фильм и там есть чувства между актерами, то не приписываем им реальные отношения,

– заметила звезда.

Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Оксана Муха объяснила, что певцы в основном также искусственно показывают чувства, словно актеры. Потому что только так зритель может им поверить.

На сцене мы все должны быть актерами, верить в ту роль и чувствовать по-настоящему. Это большой труд. Но только так зритель поверит. Если он поверил, что отношения действительно есть, то значит все удалось. Мы были максимально искренними, эмоциональными,

– призналась она.

Интервью с Оксаной Мухой для 24 канала: смотрите видео

Песня Дана Балана и Оксаны Мухи: кратко

Слухи о романе с Даном Баланом разгорелись с новой силой после того, как Оксана Муха записала с артистом дуэт. Они выпустили чувственную песню "Все прощать". Впервые она зазвучала на "Голосе страны-9", а через год звезды представили трогательный клип.

Видеоработа несла и социальный мотив. Для нее были приглашены Герои – реальные люди, которые долго не виделись и долго не общались. В клипе они показывают настоящие эмоции.

Дан Балан впервые выступил в роли режиссера. Его дебют удался – за 5 дней видео набрало 5 миллионов просмотров на ютубе.

Дан Балан и Оксана Муха – "Все прощать": смотрите видео онлайн