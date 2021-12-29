Оксана Муха назвала имя звезды, с которой мечтает записать совместный хит

У победительницы "Голоса страны" Оксаны Мухи несколько успешных дуэтов. Она пела с Даном Баланом, Сергеем Бабкиным и Kozak System. Лишь журналистам 24 канала артистка призналась, что мечтает о еще одном – с Андреа Бочелли.

Звезды украинского шоу-биза все чаще решаются на коллаборации, подтягивая друг друга в музыкальных чартах. Оксана Муха не понаслышке знает, что дуэтная песня прекрасно пиарит обоих артистов.

Горячая тема Оксана Муха объяснила, почему подогревала слухи о романе с Даном Баланом

Оксана Муха о дуэтах в украинском шоу-бизе

Едва ли не ярче всего звезда почувствовала это после того, как спела "Все пробачати" с Даном Баланом. Лирический трек не только покорил безумное количество меломанов, но и спровоцировал слухи о романе между музыкантами. По словам Оксаны Мухи, все дело в мужской и женской энергии, которая сливается в песне.

"Коллаборации действительно больше расширяют. И замечу, когда есть женская и мужская энергии, то дуэт более полноценный. Поэтому я всегда за коллаборации", – делится певица.

С кем Оксана Муха мечтает записать совместный хит

Разговор с певицей Оксаной Мухой читайте в рамках проекта Интервью24

Она поддерживает объединение творческих людей и создание новой, особой песни. Однако про второй дуэтный трек с Даном Баланом или Сергеем Бабкиным звезда не мечтает. Она хочет спеть с итальянским тенором Андреа Бочелли.

В моем творчестве коллаборации сами ко мне "приходят", независимо от того планирую, или нет. Мечтаю в будущем записать совместную песню с Андреа Бочелли,

– откровенно призналась Оксана Муха.

, украинские артистки пели в дуэте с Андреа Бочелли . Джамала и Тина Кароль сделали это на торжественном концерте к 30-летию Независимости Украины.

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