"Вышла бы замуж за Путина": Тишкевич ошеломила правдой об одиозной Оксане Байрак
Источник:ютуб-канал Алины Доротюк
Актриса Екатерина Тишкевич ранее сотрудничала с режиссером Оксаной Байрак. Оказывается, одиозная Байрак заявляла, что вышла бы замуж за Путина.
Екатерина работала с режиссером в сериале "Ничто не случается дважды". Именно благодаря этой работе Тишкевич приобрела большую популярность и стала одной из ведущих актрис Украины.
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Байрак хотела выйти замуж за Путина
Екатерина вспомнила, как на съемочной площадке Байрак неоднократно говорила, что "вышла бы замуж за Путина". Тогда Тишкевич думала, что это неудачные шутки, а уже потом узнала о пророссийской позиции режиссера.
Также именно Оксана Байрак отдала главную роль в сериале путинисту Антону Батыреву. В то время как в Украине немало своих талантливых актеров, ведущие роли получали сторонники террористического режима.
Муж Тишкевич – Валентин Томусяк отметил, что Байрак очень сильный режиссер, она прекрасно знает свое дело, однако это не украинка. Такой человек не может и дальше работать в Украине, поскольку его позиция просто позорна.
Что говорили об Оксане Байрак другие актеры
- Актриса Анна Сагайдачная призналась, что неоднозначная политическая позиция режиссера Оксаны Байрак затронула ее семью. Муж звезды общался с режиссером, поэтому общие друзья и поклонники Анны набросились на нее и родных.
- Григорий Бакланов ранее сотрудничал с Оксаной Байрак. Однако заметил, что никогда не общался с ней по политическим темам.
- Наталка Денисенко рассказывала, что одиозный режиссер даже после полномасштабного вторжения продолжила защищать Россию, тогда как в войне обвинила Украину. А также повелась на пропагандистскую риторику и заявила, что россияне – "братский народ".