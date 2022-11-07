"Вышла бы замуж за Путина": Тишкевич ошеломила правдой об одиозной Оксане Байрак

Актриса Екатерина Тишкевич ранее сотрудничала с режиссером Оксаной Байрак. Оказывается, одиозная Байрак заявляла, что вышла бы замуж за Путина.

Екатерина работала с режиссером в сериале "Ничто не случается дважды". Именно благодаря этой работе Тишкевич приобрела большую популярность и стала одной из ведущих актрис Украины.

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Байрак хотела выйти замуж за Путина

Екатерина вспомнила, как на съемочной площадке Байрак неоднократно говорила, что "вышла бы замуж за Путина". Тогда Тишкевич думала, что это неудачные шутки, а уже потом узнала о пророссийской позиции режиссера.

Также именно Оксана Байрак отдала главную роль в сериале путинисту Антону Батыреву. В то время как в Украине немало своих талантливых актеров, ведущие роли получали сторонники террористического режима.

Муж Тишкевич – Валентин Томусяк отметил, что Байрак очень сильный режиссер, она прекрасно знает свое дело, однако это не украинка. Такой человек не может и дальше работать в Украине, поскольку его позиция просто позорна.

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