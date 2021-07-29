В оккупированном Крыму умерла мать Ахтема Сеитаблаева
Источник:фейсбук Ахтема Сеитаблаев
Известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев потерял свою маму, Субие ханум Налбандову. Писательница, певица и актриса умерла 29 июля в оккупированном Крыму, в возрасте 83 лет.
Умерла мать Ахтема Сеитаблаева
Печальную весть первым сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа. Он сообщил, что 29 июля не стало матери украинского режиссера и актера Ахтема Саитаблаева Субие ханум Налбандовой.
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Женщина умерла в оккупированном Крыму, из-за чего, вероятно, Ахтем Сеитаблаев не сможет приехать и попрощаться с родной. Матери режиссера было 83 года.
Субие ханум Налбандова была писательницей, педагогом, актрисой, певицей, автором и ведущей первой телевизионной детской программы.
Ахтем Сеитаблаев о смерти мамы
Режиссер уже отреагировал на новость о потере матери. Он опубликовал трогательное фото.
Мама... Не имею силы сказать "прощай"... До встречи... Люблю, люблю, люблю,
– написал Сеитаблаев.
Что известно о маме Ахтема Сеитаблаева
- Субие ханум Налбандова родилась в Крыму 24 марта 1938 года. Через 6 лет ее семью депортировали из Крыма вместе со всем крымскотатарским народом. Поэтому семья жила в Марийской АССР на иждивении. Там как взрослых, так и детей, эксплуатировали на работах по ручной заготовке леса.
- В 1955 году семья Налбандовых переехала в Таджикистан. Субие ханум очень любила петь, поэтому вступила в кружок, который создал ее брат Эдем. Впоследствии она окончила Ленинабадское музучилище и Ташкентский театральный институт.
- Уже в 1990 году семья Налбандовой вернулась в Крым. Там Субие ханум стала преподавать вокал и сценическую речь. Через 2 года она начала работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", где создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу – "Мерабан'из, балалар". Она самостоятельно работала над программой, шила куклы, озвучивала их и писала сказки. Недаром передача быстро завоевала популярность и любовь зрителей.