Оккупанты обстреляли роддом, где рожала Илона Гвоздева: как здание выглядит сейчас

Хореографиня Илона Гвоздева полтора года назад рожала сына в частном роддоме под Киевом. Здание обстреляли российские оккупанты.

Русская орда уничтожает все на своем пути. Под обстрелы попадают даже роддома. Именно такой случай в своем инстаграмме продемонстрировала Илона Гвоздева.

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Как выглядит дом, где рожала Гвоздева

Русские орки уничтожили то, что было ценно Илоне. Сначала они обстреляли ее частный дом под Киевом, затем – автомобиль мужа, а теперь танцовщица показала, как пострадал роддом, в котором она рожала сына Доминика.

Здание находится под Киевом, где продолжались боевые действия. После освобождения местности в сети опубликовали кадры роддома "Адонис". В здание попали русские снаряды.



Оккупанты обстреляли роддом в Киеве / Скриншот инстаграм-сториз Гвоздевой