Готовила еду во дворе, – Андрей Бедняков о жизни сестры в Мариуполе

Телеведущий Андрей Бедняков из-за оккупантов не смог попрощаться с мамой, которая умерла в Мариуполе. Когда с родными не было связи, просил знакомых пойти в район, где они жили. Сейчас Андрей ощущает адскую боль и мечтает вернуться домой.

Мама телеведущего стала одной из жертв жестокой войны России против Украины. Война, которая не была спровоцирована, ведь Украина ничем не угрожала России. Россияне превратили жизнь украинцев в ад, который длится более 4 месяцев.

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Какова была жизнь родных Беднякова в Мариуполе

Мама Андрея болела еще до начала полномасштабной войны. Хотя женщина привыкла к звукам взрывов, периодически слышанных с 2014 года, и в первый день полномасштабного вторжения сказала: "Это конец". Никто не был готов к войне. С каждым взрывом женщине становилось все хуже. Она не смогла выдержать этого и ушла из жизни.

Сестра Андрея не хотела хоронить маму во дворе, как это делали другие мариупольцы. Потому попыталась вывезти ее из города. Некоторое время не говорила брату, что мама умерла, потому что боялась, что он постарается приехать в Мариуполь, где тогда уже было огромное количество русских кафиров. Бедняков признался, что до сих пор не осознает, что мамы уже нет.

Я еще не до конца осознаю, что мамы не стало, потому что не видел могилы. Когда увижу, наверное, тогда пойму, что мамы нет,

– признался Андрей.

Когда родные еще находились в Мариуполе, ведущий просил знакомых уйти в район, где они жили. Тогда ему сообщали, что видели сестру, готовившую еду во дворе. Квартира семьи Беднякова сгорела в первые дни войны. Туда попал российский снаряд.

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Некоторые люди, которым удалось выехать из Мариуполя, не могли говорить после того ужаса, который там пережили.

Это мой родной город. Это адская боль. Я в жизни столько не плакал, сколько за эти дни войны. Не только за личной раной, за мамой, но и за городом – я его очень люблю. И очень жду того дня, когда все мы поедем домой,

– подчеркнул ведущий.

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