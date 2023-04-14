"Океан Эльзы" собрал аншлаг в Альберт-холе в Лондоне: зал стоя аплодировал защитникам

В четверг, 13 апреля, группа "Океан Эльзы" выступила на одной из самых престижных концертных площадок мира – в Королевском Альберт-холе в Лондоне. Там прозвучала песня "Місто Марії", посвященная украинским воинам. Зал аплодировал стоя.

Группа "Океан Эльзы" отправилась в благотворительный тур Help for Ukraine tour. Первый концерт отыграли в Лондоне в Королевском Альберт-холе, который вмещает 9,5 тысячи зрителей. На сольнике был аншлаг.

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"Океана Эльзы" стоя аплодировали в Лондоне

"Каждый день, стоя здесь на сцене, или в фан-зоне, или на трибунах, мы с вами должны помнить, что мы здесь для того, чтобы помочь нашим ребятам на фронте выиграть эту войну", – заявил Вакарчук со сцены и исполнил свой хит военного времени "Місто Марії". Песню, которую в апреле 2022 года посвятил Мариуполю и бойцам "Азова".

Спасибо всем нескольким тысячам зрителей, кто был в этот вечер с нами, поддержал Украину. Спасибо британцам за такую настоящую и мощную поддержку нашей борьбы. И отдельно благодарим за то, что в течение песен, посвященных украинским защитникам, весь зал аплодировал стоя,

– прокомментировали "Океан Эльзы".

"Не только Лондон, а весь мир стоя аплодирует вам, украинские защитники", – добавили в другой публикации.

Кстати, недавно Святослав Вакарчук приезжал в Лондон на концерт A Night for Ukraine, который устроили в историческом здании Canada House на Трафальгарской площади. Там он собрал 147 миллионов для Украины и познакомился с членом королевской семьи – герцогом Глостерским, двоюродным братом Елизаветы II.

Напомним, перед благотворительным туром Help for Ukraine tour Святослав Вакарчук заезжал к раненым бойцам и ходил по палатам с гитарой. Он признался, что каждый раз не просто поет, а пропускает истории воинов через себя.