Огневич выразила возмущение в инстаграм-сториз. Уже неоднократно украинские артисты обращались к властям с просьбой возобновить концертную деятельность, однако пока карантинные ограничения не позволяют сделать этого.

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Огневич о компенсации от власти

Злата опубликовала фото с акции протеста представителей шоу-бизнеса в Риме. На снимке видно огромное количество людей, которые собрались на площади с соблюдением социальной дистанции. Таким образом деятели культуры хотели показать, что можно совмещать публичные мероприятия с карантинными ограничениями и возобновить концертную деятельность.

"Рим, 2021 год. Солидарна с коллегами", – подписала фото артистка.



Злата Огневич о карантине в сфере культуры / Скриншот инстаграм-сториз Златы Огневич

У нас, к сожалению, не хватит смелости на такой акт. Компенсация за весь безработный год мне, как ФЛП, составила 8 тысяч гривен. Считаю, что это плевок в лицо культуре и всем творцам нашей страны,

– эмоционально высказалась артистка.



Злата Огневич о карантине в сфере культуры / Скриншот инстаграм-сториз Златы Огневич

Напомним, 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен. Соответствующий закон вступил в силу 9 апреля. 21 апреля Кабинет Министров принял решение продлить адаптативный карантин в Украине до 30 июня.

Сейчас массовые мероприятия разрешены только в желтой зоне. Зал должен быть заполнен не более чем наполовину.