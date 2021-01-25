Звездная пара 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут появления первенца. Даже беременность не мешает блогерше сниматься в обольстительных образах на Мальдивах.

Источник: инстаграм Даши Квитковой

Для съемки на закате солнца на побережье океана красавица надела рубашку любимого и черный купальник, верх которого сняла для эффектных кадров.

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Даша Квиткова в рубашке на голое тело

Блогер с 1,6-миллионной аудиторией в инстаграме после публичного признания о беременности все чаще делится новыми кадрами с Мальдив. Для фотосессии на элитном курорте она не стала подбирать романтические платья, а наоборот решилась раздеться.

В Индийском океане Даша Квиткова купалась в черном купальнике с высокими трусиками и топом на тонких бретелях. Однако для нескольких фотографий на пляже она сняла бюстгальтер и накинула льняную рубашку Никиты Добрынина. Одежда любимого удачно скрыла не только обнаженную грудь, но и округлый живот будущей мамочки. Волнистые волосы блогерши обольстительно развевались на ветру, что придало фотографиям особый шарм.

"Возвращение в Голубую лагуну", – написала Даша Квиткова, вспомнив романтический приключенческий фильм.



Даша Квиткова в рубашке на голое тело / Фото Instagram / @kvittkova



Даша Квиткова в рубашке на голое тело / Фото Instagram / @kvittkova