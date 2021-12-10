Одна из первых в мире: группа KAZKA представила собственную валюту с технологией блокчейн

Известная украинская группа KAZKA совершила настоящий прорыв в технологиях. Вскоре каждый поклонник коллектива будет иметь свой виртуальный кошелек для покупки пластинок, мерча, книг и других эксклюзивных продуктов от KAZKA.

Сегодня состоялось мероприятие Ukrainian Private Equity & Venture Capital Summit. На нем основатель компании mamamusic и продюсер группы KAZKA Юрий Никитин анонсировал выход KAZKA COIN – собственной виртуальной валюты проекта KAZKA SVIT.

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Впервые группа KAZKA презентует собственную валюту

Это первый случай в мире, когда частные деньги представляет именно музыкальный проект. Такой подход является выражением благодарности фанам группы KAZKA за их поддержку, а также это – своеобразный выход за пределы классической модели из шоу-бизнеса, когда поклонники могут не только тратить деньги, но и зарабатывать их благодаря любимому артисту, получая еще больше удовольствия.

Мы хотим предложить новую стратегию коммуникации с фанами. Отныне, взаимодействуя с любым из продуктов KAZKA SVIT, наши поклонники будут зарабатывать на этом: каждый сможет получать монеты на свой персональный счет и покупать именно то, что захочет,

– прокомментировал Юрий Никитин.

Первые KAZKA COINS появятся в доступе 1 марта 2022 года – в день 5-летия группы. Но поклонники могут зарегистрироваться на сайте KAZKA SVIT, чтобы получить первые 100 монет в подарок. Затем их можно будет потратить на приобретение любых "Kazkовых продуктов".

Первая сотня зарегистрированных пользователей получит один из эксклюзивных подарков KAZKA SVIT:

приглашение на закрытую вечеринку KAZKA BIRTHDAY PARTY,

лимитированный винил знакового альбома KARMA,

официальный мерч,

книгу "KAZKA: Чарголос" или первые коллекционные NFT проекта KAZKA SVIT.

, KAZKA стали одними из первых музыкантов в мире, выпустили свой сингл в формате NFT: дебютный NFT-трек "Мята" буквально за несколько дней был оценен в более чем $90 тысяч и наделал немало шума.