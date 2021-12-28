Одна из лучших работ, – Оксана Муха о картине ее возлюбленного, которую он нарисовал для звезды

Украинская певица Оксана Муха встречается с любимым-художником. Она показала 24 каналу картину, которую ей нарисовал бойфренд.

Известная украинская певица Оксана Муха не любит рассказывать публике о своей личной жизни. Однако она продемонстрировала картину своего возлюбленного, которую он специально нарисовал для звезды.

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Оксана Муха о картине от любимого

Исполнительница рассказала, что дома у нее есть картины авторства своего возлюбленного. Одна из них – "Поцелованная морем". Ее художник начал рисовать в Египте.

"Тогда были только глаза, личико и немножко пасм. Она будто выныривает из воды. А уже потом появилось все остальное. Здесь очень много мелких деталей. Кусочки по личику – определенная витражность. Название придумали уже здесь, но оно имеет очень хорошую историю создания. У меня даже есть фото, как она висит на банановом дереве. Сейчас это одна из лучших работ для меня", – отметила Оксана Муха.

Картина возлюбленного Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

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Звезда добавила, что на картине не изображена какая-то определенная женщина. Ведь художники могут изображать то, что представляют.

Когда у творческих людей хорошее настроение, им не обязательно видеть перед собой то, что они хотят показать. Мне очень нравится, что художник может нарисовать то, что воображает. Это чрезвычайно. Вообще художники очень особенные, чувствительные, деликатные, тонкие люди. Иначе бы не чувствовали так, как чувствуют. И не смогли бы передавать это нам на полотна,

– подчеркнула Оксана.

Картина возлюбленного Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

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