Одеваю беруши, – Виктор Павлик признался, помогает ли жене с сыном

Полтора месяца назад 55-летний Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз. Жена Екатерина родила ему сына Михаила. Певец помогает любимой с малышом, однако не встает к нему ночью, когда он плачет.

У народного артиста Виктора Павлика есть дети от предыдущих браков, однако сам признавался, что был для них никудышным отцом. Дети росли без него, ведь на первом месте у него были концерты, гуляния и друзья. Перед родами 27-летней жены артист обещал, что Михаил не будет обделен его вниманием.

Интересно Виктор Павлик с маленьким сыном отдыхает в Буковеле: фото

Поэтому певец сдерживает обещание. В перерыве между гастролями он отдыхает в Карпатах с семьей – полуторамесячным сыном, Катей Репяховой и тещей.

По словам Виктора Павлика, сын, как и все дети, постоянно плачет, хочет есть и почти не дает им спать. Однако многодетный отец выбирает здоровый сон, поэтому ночью к Михаилу встает только мама.

Не выдерживаю ночью, одеваю беруши, хотя слышу, как ребенок плачет. Катя, как только открывает глаза, кормит сына, укладывает спать,

– рассказал Виктор Павлик.

С воспитанием первенца Кате Репяховой помогает мама, которая накануне ее родов переехала в Киев с Днепра. Блогерша снимает ей квартиру в доме неподалеку.

"В 7 утра она приходит, берет накормленного малого и везет гулять на 2-3 часа. За это время Катя успевает поспать", – признался Виктор Павлик.



Виктор Павлик с женой, тещей и сыном / Фото из инстаграма Кати Репейниковой

К слову, у звездных супругов Даши Квитковой и Никиты Добрынина, которые стали родителями на прошлой неделе, кардинально противоположные взгляды на воспитание детей. Они считают, что не стоит "спихивать" малыша на бабушек и дедушек. Более того, пара даже не позвала родителей на крестины сына Льва.