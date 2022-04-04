Глаза отказываются верить, – Тамерлан из TamerlanAlena рассказал, как реагировал на ужасы в Буче

Украинский певец Тамерлан из дуэта TamerlanAlena служит в терробороне, поэтому своими глазами видел зверства оккупантов в Буче. Он поделился, что враги стреляли по мирному населению без разбора.

На днях украинские ВС освободили Киевщину от оккупантов. Бойцы и терроборона прибыли в город на "зачистку". В Бучу прибыл и Тамерлан из группы TamerlanAlena.

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О впечатлениях от Бучи

Тамерлан рассказал, что разрушение инфраструктуры города его уже не поражало, ведь он смирился с такими картинками за время службы в терробороне. Однако военные преступления, совершенные против мирных жителей, привели его в шок.

Я был удивлен в первую очередь тем, с какой жестокостью и цинизмом были совершены преступления, убийства людей. Людей жалко, все остальное построится, а людей уже не вернуть. Насколько нужно быть извергами, чертами, чтобы такое вообще делать с мирным нанесением. С женщинами, связанными, голыми. Это страшно,

– поделился музыкант.

"Это происходит сейчас в центре Европы, в мирной стране, которая за всю независимость ни с кем не воевала. Украина – всегда была миролюбивая страна. Глаза отказываются верить в то, что видят. Это ужасно. И они повсюду. Кто-то ехал на велосипеде, кто-то сидел в машине. Видно, что это была стрельба без разбора", – добавил он.

Почему русские военные шли на эти преступления

По мнению Тамерлана, россияне совершали преступления с целью запугать население. Ибо они поняли, какое сопротивление оказывает народ.

"Я думаю, что это, чтобы запугать население. Они столкнулись с настоящим народным сопротивлением, которое дали украинцы. Украинцы дали бой. И ВСУ – профи, они делают чудеса, мастера своего дела. С Сирией проскочило, с Крымом проскочило, но тут наша земля, мы стоим до последнего, и они были удивлены», – поделился артист.

Полное интервью Тамерлана для "Слава+": смотрите видео