Очень большие успехи, – Тарас Тополя из "Антител" о ситуации на Харьковщине, где сейчас служит

Музыканты группы "Антитела" с первых дней войны взяли оружие в руки и защищают Украину в составе территориальной обороны. Сначала они были в Киевской области, а теперь в течение месяца помогают ВСУ в Харьковской области. Тарас Тополя рассказал, что сейчас там ситуация значительно улучшилась.

Тарас Тополя присоединился к территориальной обороне еще до начала полномасштабного вторжения России. Музыкант вместе с коллегами из "Антител" стали одними из первых звезд, которые с оружием в руках были готовы встать на защиту Украины.

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Тарас Тополя о ситуации в Харьковской области

Батальон, в состав которого входит Тарас Тополя, сначала выполнял задания в Ирпене и Буче, а теперь служит в Харьковской области. Там помогает раненым и эвакуирует их. Вооруженные Силы Украины начали деоккупировать Харьковщину и Тарас Тополя рассказал, какая сейчас ситуация там.

Здесь очень большие успехи. Я очень хочу, чтобы эти успехи усилились и продолжились. Не могу сказать, что вооруженные силы вышли на границу и укрепились. Большинство территории еще находятся в процессе боевых действий,

– поделился Тарас.

Музыкант добавил, что сейчас ситуация в регионе намного лучше, чем была месяц назад, когда "Антитела" приехали туда. Возведенные подразделения ВСУ уперлись в один из берегов реки Северский Донец, в водохранилище. Тарас Тополя надеется, что операция продолжится, украинские войска перейдут на другую сторону реки и начнут деоккупировать другую часть Харьковской области.

Когда мы приехали сюда, артиллерия била прямо центром города. Сейчас прилетают ракеты, но артиллерия уже далеко, не добирается до центра Харькова и даже определенных его окрестностей. Постепенно продвигаемся, но не без потерь, к сожалению,

– сообщил Тополя.

Напомним, приехав в Харьков, Тарас Тополя с собратьями побывал на Салтовке. Это один из районов Харькова, наиболее пострадавших от обстрелов российских оккупантов. Музыканты сфотографировались на фоне разрушенной районной поликлиники. Артист отметил, что таких обстрелянных гражданских построек по всей территории Украины есть сотни. Российские наемники специально избивают по медучреждениям, чтобы посеять страх и панику среди населения.