От новостей рвет на куски, – украинские звезды реагируют на утренний ракетный удар по городам страны

Ночь и утро в Украине начались с массированных ракетных ударов по многим городам. Елена Зеленская, а также украинские звезды реагируют на очередную атаку страны-террориста.

15 августа оккупанты нанесли очередной циничный удара по многим городам Украины. 24 Канал собрал, как эту ночь и утро переживали украинские звезды и как они реагируют на очередные обстрелы.

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Елена Зеленская

Первая леди рассказала о последствиях обстрелов. Она выразила соболезнования пострадавшим и погибшим, а также поблагодарила защитников.

Маневровые вражеские ракеты оставили сегодня без сна всю Украину. К сожалению, есть попадания, в частности, в дом во Львове и предприятие в Луцке. Пострадали и погибли люди. Мои соболезнования родным и близким. И благодарю всех, кто стоит на защите Украины. Этот новый день мы имеем благодаря вам,

– написала первая леди.



Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Леся Никитюк

Телеведущая показала фото своей племянницы, спавшей на полу вместе с собакой из-за воздушной тревоги и ракетных ударов. Снимок Леся сопровождала традиционным хештегом о стране-террористе.



Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграмм-сториз

Никита Добрынин

"Тяжелые новости с самого утра. Луцк, люди", – написал ведущий.



Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Илона Гвоздева

Танцовщица призналась, что ночь и утро для нее оказались не из легких: "Вечер замечательный. Ночь ужасная. Утро сложное. Как себя собрать в кучу?".



Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз

KAZKA

Саша Зарицкая показала фото последствий обстрела Львова.



Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Злата Огневич

Певица призналась, что проснулась за 5 минут до воздушной тревоги из-за тревожного состояния. Она поддержала поклонников.

Как всегда, очень грустно, в самое сердце. Рвет на куски. Нахожу в себе импульс очнуться и начать день. Держитесь, пожалуйста, обнимаю вас всем сердцем,

– поделилась Злата.



Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Даша Астафьева

Еще накануне ракетного удара певица высказалась о врагах.



Реакции на очередной обстрел / Фото с инстаграм-сториз

Другие звездные реакции / Фото с инстаграм-сториз

Кратко о массированном ударе

Россияне нанесли комбинированный ракетный удар и выпустили 28 крылатых ракет, удалось уничтожить 16 из них.