Вы так же лупили по энергетике, – Бедняков назвал украинцев, виновных в обстрелах
Источник:Андрей Бедняков
Украинский ведущий Андрей Бедняков резко высказался о поклонниках российской музыки. Он заявил, что эти люди так же виноваты в том, что украинцы сидят без света и тепла.
Шоумен Андрей Бедняков высказался об украинцах, слушающих русскую музыку. Он считает, что они также причастны к тому, что обстреливают наши энергетические объекты.
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Андрей Бедняков о ценителях русского
В инстаграм-сториз ведущий напомнил украинцам, которые когда-либо слушали или продолжают слушать русский рэп или попсу, что они причастны к обстрелам.
Если хоть, бл*ть, кто-то/когда-то выставит сториз с концертов тиматей и будет плакать с вином под плаксивый кальянный рэп. Или "под грусный денс, атпуская вашу любовь" будет звонить бывшему, знайте: вы так же "лупили" по украинской энергетике и оставляли украинцев без света и тепла,
– эмоционально выразился Бедняков.
Андрей Бедняков об обстрелах / Фото в инстаграм-сториз
Что говорят звезды о русской музыке
- Злата Огневич осуждает украинцев, продолжающих слушать русскую музыку, спонсируя таким образом врага. Она поделилась, что тоже имеет любимые песни, но не слушает их принципиально. Потому что считает культурный фронт не менее важным.
- Наталья Денисенко рассказывала, как однажды ехала с водителем такси, который "крутил" треки российских авторов. Она была этим возмущена, потому что знает, что его отец служит в ВСУ. "То есть его отец защищает нашу страну, а он слушает через приложение российских исполнителей, платит деньги в казну нашего врага. Прикол".
- Анатолий Анатолич признался, что продолжает слушать песни тех российских артистов, которые осудили войну. Хотя добавил, что не может включать треки безразличных россиян, таким образом для него исчез почти весь вражеский шоубиз.