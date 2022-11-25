Вы так же лупили по энергетике, – Бедняков назвал украинцев, виновных в обстрелах

Украинский ведущий Андрей Бедняков резко высказался о поклонниках российской музыки. Он заявил, что эти люди так же виноваты в том, что украинцы сидят без света и тепла.

Шоумен Андрей Бедняков высказался об украинцах, слушающих русскую музыку. Он считает, что они также причастны к тому, что обстреливают наши энергетические объекты.

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Андрей Бедняков о ценителях русского

В инстаграм-сториз ведущий напомнил украинцам, которые когда-либо слушали или продолжают слушать русский рэп или попсу, что они причастны к обстрелам.

Если хоть, бл*ть, кто-то/когда-то выставит сториз с концертов тиматей и будет плакать с вином под плаксивый кальянный рэп. Или "под грусный денс, атпуская вашу любовь" будет звонить бывшему, знайте: вы так же "лупили" по украинской энергетике и оставляли украинцев без света и тепла,

– эмоционально выразился Бедняков.



Андрей Бедняков об обстрелах / Фото в инстаграм-сториз

23 ноября Россия 14 раз атаковала энергетическую систему Украины

– выпустила около 70 ракет и дронов, из-за чего произошел блекаут . Из-за ракетного террора от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС, но энергосистема прошла самый сложный этап – электроэнергия подана во все области.

Что говорят звезды о русской музыке