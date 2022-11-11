Дантес рассказал, что дважды плакал за время войны: какие события "вынесли" певца больше всего

Исполнитель Владимир Дантес дал интервью, в котором рассказал о собственном опыте войны в гражданской жизни. Он признался, что больше всего эмоций у него вызвали разрушение его родного Харькова из-за обстрелов русской армии.

Певец, весной отдавший свой электромобиль Tesla на нужды ТРО, рассказал, какие два момента вызвали у него слезы за время полномасштабной войны.

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"Я плакал дважды. Первый раз — 1 марта, когда ракета попала в Харьковскую областную государственную администрацию и центр города, в места, где я жил и где есть много воспоминаний с детства. Второй раз не смог сдержаться, когда на местах разрушения увидел детские игрушки. Детская игрушка – это как ближайший друг для ребенка. А здесь она лежит брошенной. Хочется верить, что этот ребенок жив, что ему просто пришлось оставить игрушку. В то же время вспоминаешь, сколько детей умерло или подверглось издевательствам, изнасилованиям", – рассказал Дантес.

Он говорит, что в такие моменты не может придумать ничего, чтобы отвлечься, поэтому когда чувствует, что хочет плакать – плачет. Он не понимает, зачем сдерживать слезы.

В частности, Владимир поделился, что постоянно пытается помочь Харькову, ведь там много знакомых. Ему приятно, что с первых недель войны в городе начали заниматься волонтерской деятельностью многие его одноклассники. Также он старается помогать деньгами и распространением информации, например, информацией о различных волонтерских инициативах.

"Моя команда придумала инициативу 2 месяца назад. Мы создали гугл-форму, чтобы люди могли писать туда о своих благотворительных фондах и инициативах. Раз в неделю выбирали 5 фондов, чтобы рассказать о них на моей странице. Среди них было много харьковских фондов… И вот, кстати, 13 декабря планирую снимать там свое шоу и освещать, что сейчас происходит в городе, кому и какая помощь нужна", – добавил артист.

Отметим, что звезда инстаграмма и сцены Дантес давно проживает в Киеве – там он сначала "осел" с бывшей женой Надеждой Дорофеевой, с которой расстался в 2022 году. Последние 8 месяцев часто публикует информацию о родном городе, а также полностью перешел на украинский язык в быту и работе.