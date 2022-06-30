Потеряли все человеческое, – Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на обстрел Николаева

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик прокомментировала очередные обстрелы со стороны России. Она назвала постоянные обстрелы "ракетным террором" и жестко высказалась о военных странах-агрессорах.

На днях российские оккупанты обстреляли Николаев и попали в жилые дома. На это эмоционально отреагировала актриса и телеведущая Лилия Ребрик.

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Лилия Ребрик о россиянах

Актриса эмоционально высказалась о стране-террористке, которая продолжает безжалостно бить по гражданским зданиям.

Ракетный террор России. Страна-террорист не останавливается и прицельно бьет по гражданским. Погибают десятки людей. Погибают дети. Ужас сегодняшнего утра – Николаев. Мне просто интересно – как потом спят те, кто запускал эти ракеты?

– написала Лилия Ребрик.

"Как они приходят домой к своим детям, как играют с ними и как – ну как они смотрят им в глаза? О чем думают те диспетчеры, которые говорили россиянам после разрушения дома в Киеве – "Красивая работа"? Как они вообще могут спать, дышать и дальше существовать? Когда и как они потеряли все человеческое?" – добавила она.



Обстрел Николаева / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

, 29 июня кафиры попали в многоквартирный дом. Под завалами продолжают находить тела. Пока известно о 6 погибших и 6 раненых . Поиск жертв продолжается.

Добавим, звезды не обходят вниманием жестокие российские террористические действия. Так, недавно звездный бомонд призвал мировое сообщество обратить внимание на обстрел торгового центра в Кременчуге и остановить зверские поступки России.