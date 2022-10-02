Танцовщик Натальи Могилевской с мамой попал под обстрел гуманитарной колонны в Запорожье
Источник:Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская рассказала о своем танцовщике, который с мамой попал под обстрел на выезде из Запорожья. Мама Никиты Ткаченко погибла из-за осколочного ранения.
Российские захватчики 30 сентября совершили очередной террористический акт. Они ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне, находившейся на выезде из Запорожья с целью забрать родственников или передать помощь.
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Танцовщик Могилевской попал под обстрел
Певица Наталья Могилевская сообщила трагическую новость о танцоре из ее коллектива Никите Ткаченко. Он вместе с мамой находился в колонне, которую обстреляли оккупанты. Его мама погибла, сам танцовщик попал в больницу.
К сожалению, Екатерина получила осколочное ранение в грудь, повлекшее смерть. Никита сейчас находится в больнице. Без матери осталось два сына. Царство небесное, Екатерине и всем погибшим,
– написала Наталья Могилевская.
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Никита впоследствии рассказал, что его выписали из больницы. Осколок прилетел ему в ногу, но она уже заживает.
"С головой почти все хорошо, только заглушило правое ухо сильно, в понедельник буду обследоваться, надеюсь, все хорошо (перепонка целая). Отец цел, он не пострадал, потому что был в удачном месте от снарядов", – сообщил танцовщик.
Что известно о трагедии в Запорожье
- Оккупанты ударили по Запорожье дважды – это произошло утром 30 сентября. Атаку в очередной раз совершили на обычных мирных людей. Жители разных районов города сообщали, что слышали взрывы не менее 13 раз. Считается, что большинство людей погибли и были ранены в результате осколочного поражения элементами ракет комплекса C-300.
- В день атаки сообщили о 25 погибших, впоследствии их количество возросло до 31, среди которых двое детей. Также ранены – их 92.
- Из-за российского теракта в Запорожье объявили 1 октября днем траура по погибшим. Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на теракт. "Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире".