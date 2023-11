Россия массированно атаковала Киев: как отреагировали украинские звезды

Утром, 25 ноября, россияне цинично нанесли массированный удар дронами по Киеву. Украинские звезды уже отреагировали на обстрелы в своих соцсетях.

Известно, что сегодня Россия использовала рекордное количество шахедов – около 75. Все они летели на Киев. ПВО уничтожило более 60 воздушных целей. 24 Канал собрал реакции украинских звезд на массированный обстрел врага

Ужас Мы слышим взрывы, – Артем Пивоваров срочно отменил концерты в Дублине

Ольга Сумская

Актриса распространила историю в своем инстаграмме, на которой лежит под одеялом со своей собакой. Она отметила, что надеется на украинскую ПВО.

Господи, вся надежда на наших родных соколиков – ПВО!

– написала знаменитость.



Ольга Сумская / Фото из инстаграмма актрисы

Мария Ефросинина

Телеведущая тоже опубликовала фотографию под одеялом. Она написала, что верит в Противовоздушную оборону.

Как же хочется, чтобы исчезла от*осия. В принципе этого всегда хочется, но в такие страшные ночи особенно. Верю в наши силы ПВО,

– отметила Мария.



Мария Ефросинина / Фото из инстаграмма ведущей

Ксения Мишина

Актриса призналась, что ночь была ужасной. По словам звезды, во время продолжительной воздушной тревоги она с сыном Платоном пряталась в туалете.

Вот так ночка. Малого под крыло. И снова welcome to the toilet. На многих интервью меня спрашивают: "Как реагирует малыш?". Так вот сегодня ночью: "Мам, не волнуйся, наши отобьются стопудово,

– написала Ксения.



Ксения Мишина с Платоном / Фото из инстаграмма актрисы

Григорий Решетник

Телеведущий поделился в своем инстаграмме, что провел ночь с женой и детьми в укрытии паркинга. Он отметил, что ПВО – боги, и поблагодарил их.

Вся ночь в паркинге – наши дети героические и несокрушимые, как Украина. Победим!

– написал Решетник.



Сын Григория в укрытии / Фото из инстаграмма ведущего

Тарас Цымбалюк

Актер признался, что ночь была не из лучших, потому что слышал взрывы. Он выразил благодарность ПВО.

Очередная п*здецовая ночка. Громко было в столице. Безграничная благодарность силам ПВО,

– подчеркнул Тарас.



Скриншот по истории / Фото с инстаграмма актера

Тимур Мирошниченко

Телеведущий выразил благодарность Противовоздушной обороне Украины. Также Тимур показал своего концертного менеджера, проспавшего всю воздушную тревогу.



Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграмма ведущего

Джамала

Певица распространила историю о самой массированной атаке беспилотников на столицу. Также она добавила тег "Россия – террористическое государство".

Самая масштабная атака беспилотников на Киев сегодня утром. В столице остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Пострадали 5 человек. Самому младшему ребенку – 11 лет, самому старшему пострадавшему – 65,

– отметила артистка.



Джамала об обстреле / Фото из инстаграмма певицы