Россия массированно атаковала Киев: как отреагировали украинские звезды
Утром, 25 ноября, россияне цинично нанесли массированный удар дронами по Киеву. Украинские звезды уже отреагировали на обстрелы в своих соцсетях.
Известно, что сегодня Россия использовала рекордное количество шахедов – около 75. Все они летели на Киев. ПВО уничтожило более 60 воздушных целей. 24 Канал собрал реакции украинских звезд на массированный обстрел врага
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Ольга Сумская
Актриса распространила историю в своем инстаграмме, на которой лежит под одеялом со своей собакой. Она отметила, что надеется на украинскую ПВО.
Господи, вся надежда на наших родных соколиков – ПВО!
– написала знаменитость.
Ольга Сумская / Фото из инстаграмма актрисы
Мария Ефросинина
Телеведущая тоже опубликовала фотографию под одеялом. Она написала, что верит в Противовоздушную оборону.
Как же хочется, чтобы исчезла от*осия. В принципе этого всегда хочется, но в такие страшные ночи особенно. Верю в наши силы ПВО,
– отметила Мария.
Мария Ефросинина / Фото из инстаграмма ведущей
Ксения Мишина
Актриса призналась, что ночь была ужасной. По словам звезды, во время продолжительной воздушной тревоги она с сыном Платоном пряталась в туалете.
Вот так ночка. Малого под крыло. И снова welcome to the toilet. На многих интервью меня спрашивают: "Как реагирует малыш?". Так вот сегодня ночью: "Мам, не волнуйся, наши отобьются стопудово,
– написала Ксения.
Ксения Мишина с Платоном / Фото из инстаграмма актрисы
Григорий Решетник
Телеведущий поделился в своем инстаграмме, что провел ночь с женой и детьми в укрытии паркинга. Он отметил, что ПВО – боги, и поблагодарил их.
Вся ночь в паркинге – наши дети героические и несокрушимые, как Украина. Победим!
– написал Решетник.
Сын Григория в укрытии / Фото из инстаграмма ведущего
Тарас Цымбалюк
Актер признался, что ночь была не из лучших, потому что слышал взрывы. Он выразил благодарность ПВО.
Очередная п*здецовая ночка. Громко было в столице. Безграничная благодарность силам ПВО,
– подчеркнул Тарас.
Скриншот по истории / Фото с инстаграмма актера
Тимур Мирошниченко
Телеведущий выразил благодарность Противовоздушной обороне Украины. Также Тимур показал своего концертного менеджера, проспавшего всю воздушную тревогу.
Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграмма ведущего
Джамала
Певица распространила историю о самой массированной атаке беспилотников на столицу. Также она добавила тег "Россия – террористическое государство".
Самая масштабная атака беспилотников на Киев сегодня утром. В столице остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Пострадали 5 человек. Самому младшему ребенку – 11 лет, самому старшему пострадавшему – 65,
– отметила артистка.