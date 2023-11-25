Росія масовано атакувала Київ: як відреагували українські зірки
Вранці, 25 листопада, росіяни цинічно завдали масованого удару дронами по Києву. Українські зірки вже відреагували на обстріли у своїх соцмережах.
Відомо, що сьогодні Росія використала рекордну кількість шахедів – майже 75. Усі вони летіли на Київ. ППО знищила більше, ніж 60 повітряних цілей. 24 Канал зібрав реакції українських зірок на масований обстріл ворога.
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Ольга Сумська
Акторка поширила історію у своєму інстаграмі, на якій лежить під ковдрою зі своєю собакою. Вона зазначила, що сподівається на українську ППО.
Господи, вся надія на наших рідних соколиків – ППО!
– написала знаменитість.
Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки
Марія Єфросиніна
Телеведуча теж опублікувала світлину під ковдрою. Вона написала, що вірить в Протиповітряну оборону.
Як же хочеться, щоб зникла отс*сія. В принципі цього завжди хочеться, але в такі страшні ночі особливо. Вірю в наші сили ППО,
– зазначила Марія.
Марія Єфросиніна / Фото з інстаграму ведучої
Ксенія Мішина
Акторка зізналась, що ніч була жахливою. За словами зірки, під час тривалої повітряної тривоги вона з сином Платоном ховалися в туалеті.
Оце так нічка. Малого під крило. І знову welcome to the toilet. На багатьох інтерв'ю мене запитують: "Як реагує малий?". Так от сьогодні вночі: "Мам, не хвилюйся, наші відіб'ються стопудово,
– написала Ксенія.
Ксенія Мішина з Платоном / Фото з інстаграму акторки
Григорій Решетнік
Телеведучий поділився у своєму інстаграмі, що провів ніч із дружиною та дітьми в укритті паркінгу. Він зазначив, що ППО – боги, і подякував їм.
Уся ніч в паркінгу – наші діти героїчні та незламні, як Україна. Переможемо!
– написав Решетнік.
Син Григорія в укритті / Фото з інстаграму ведучого
Тарас Цимбалюк
Актор зізнався, що ніч була не з найкращих, оскільки чув вибухи. Він висловив вдячність ППО.
Чергова п*здецова нічка. Гучно було у столиці. Безмежна подяка силам ППО,
– підкреслив Тарас.
Скриншот з історії / Фото з інстаграму актора
Тімур Мірошниченко
Телеведучий висловив вдячність Протиповітряній обороні України. Також Тімур показав свого концертного менеджера, який проспав усю повітряну тривогу.
Тімур Мірошниченко / Фото з інстаграму ведучого
Джамала
Співачка поширила історію про наймасованішу атаку безпілотників на столицю. Також вона додала тег "Росія – терористична держава".
Наймасштабніша атака безпілотників на Київ сьогодні зранку. У столиці залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Постраждали 5 осіб. Наймолодшій дитині – 11 років, найстаршому постраждалому – 65,
– зазначила артистка.