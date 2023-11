Росія масовано атакувала Київ: як відреагували українські зірки

Вранці, 25 листопада, росіяни цинічно завдали масованого удару дронами по Києву. Українські зірки вже відреагували на обстріли у своїх соцмережах.

Відомо, що сьогодні Росія використала рекордну кількість шахедів – майже 75. Усі вони летіли на Київ. ППО знищила більше, ніж 60 повітряних цілей. 24 Канал зібрав реакції українських зірок на масований обстріл ворога.

Жах Ми чуємо вибухи, – Артем Пивоваров терміново скасував концерти в Дубліні

Ольга Сумська

Акторка поширила історію у своєму інстаграмі, на якій лежить під ковдрою зі своєю собакою. Вона зазначила, що сподівається на українську ППО.

Господи, вся надія на наших рідних соколиків – ППО!

– написала знаменитість.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Марія Єфросиніна

Телеведуча теж опублікувала світлину під ковдрою. Вона написала, що вірить в Протиповітряну оборону.

Як же хочеться, щоб зникла отс*сія. В принципі цього завжди хочеться, але в такі страшні ночі особливо. Вірю в наші сили ППО,

– зазначила Марія.



Марія Єфросиніна / Фото з інстаграму ведучої

Ксенія Мішина

Акторка зізналась, що ніч була жахливою. За словами зірки, під час тривалої повітряної тривоги вона з сином Платоном ховалися в туалеті.

Оце так нічка. Малого під крило. І знову welcome to the toilet. На багатьох інтерв'ю мене запитують: "Як реагує малий?". Так от сьогодні вночі: "Мам, не хвилюйся, наші відіб'ються стопудово,

– написала Ксенія.



Ксенія Мішина з Платоном / Фото з інстаграму акторки

Григорій Решетнік

Телеведучий поділився у своєму інстаграмі, що провів ніч із дружиною та дітьми в укритті паркінгу. Він зазначив, що ППО – боги, і подякував їм.

Уся ніч в паркінгу – наші діти героїчні та незламні, як Україна. Переможемо!

– написав Решетнік.



Син Григорія в укритті / Фото з інстаграму ведучого

Тарас Цимбалюк

Актор зізнався, що ніч була не з найкращих, оскільки чув вибухи. Він висловив вдячність ППО.

Чергова п*здецова нічка. Гучно було у столиці. Безмежна подяка силам ППО,

– підкреслив Тарас.



Скриншот з історії / Фото з інстаграму актора

Тімур Мірошниченко

Телеведучий висловив вдячність Протиповітряній обороні України. Також Тімур показав свого концертного менеджера, який проспав усю повітряну тривогу.



Тімур Мірошниченко / Фото з інстаграму ведучого

Джамала

Співачка поширила історію про наймасованішу атаку безпілотників на столицю. Також вона додала тег "Росія – терористична держава".

Наймасштабніша атака безпілотників на Київ сьогодні зранку. У столиці залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Постраждали 5 осіб. Наймолодшій дитині – 11 років, найстаршому постраждалому – 65,

– зазначила артистка.



Джамала про обстріл / Фото з інстаграму співачки