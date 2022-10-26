"Когда же они будут наказаны": звезды реагируют на ракетный удар по Днепру

Вечером 25 октября враг еще раз ударил ракетами по Днепру. Во время очередного террористического акта погибли два человека. Еще четверо получили ранения. Звездный бомонд снова кричит на весь мир о действиях России, которая ежедневно убивает мирных украинцев.

Взрывы в Днепре раздались вечером 25 октября. Тогда в городе и области была объявлена воздушная тревога. Обломки ракеты упали на АЗС, из-за чего вспыхнул сильный пожар. Эта ракетная атака унесла жизни двух человек, среди которых была беременная женщина.

Смотрите также Они также изменили творчество на оружие: какие известные люди защищают Украину на фронте

Обломки ракеты уничтожили колонки, автомойки, шиномонтаж и две легковые машины. Беременная женщина сгорела в автомобиле, припаркованном возле заправки. Еще 4 человека получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Россияне еще раз показали свой цинизм. Они продолжают совершать террористические акты против гражданского населения. Обстреливая украинские города, враг прежде всего уносит жизни у людей. Уже более 8 месяцев от рук россиян гибнут мирные украинцы, среди которых беременные женщины, дети, пожилые люди.

Ни один террористический акт не остается без внимания известных людей Украины и мира. Звезды украинского шоу-бизнеса, за которыми следят миллионы людей из разных уголков мира, постоянно говорят о войне и о том, как Россия убивает украинцев. Каждый стремится к тому, чтобы всех виновных в смертях мирного населения обязательно наказали. Знаменитости не устают рассказывать о тех ужасах, которые каждый день происходят в нашей стране. Что они сказали о жестоком ракетном ударе по Днепру – смотрите дальше.

Реакции звезд на обстрел Днепра / Скриншоты инстаграм-сторис

Реакции звезд на другие террористические акты