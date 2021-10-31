Образы для празднования Хэллоуина: как звезды одевались в прошлом году

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают праздник Хэллоуина. Это самый страшный и самый жуткий день в году. Накануне мистических вечеринок, которые теперь популярны и в Украине, редакция Showbiz 24 вспомнила, в каких ужасающих образах украинские и мировые звезды отмечали Хэллоуин в прошлом году.

Если вы будете праздновать Хэллоуин, то самое время выбрать устрашающий образ, в котором в этом году будете на вечеринке. Предлагаем вдохновиться фотографиями знаменитостей, которые они публиковали накануне прошлого Хэллоуина.

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Больше всего поклонников Хэллоуина – в США, Великобритании, Франции и Испании. Однако ежегодно в Украине организуют все больше вечеринок в эту ночь. Поскольку в этом году многие регионы находятся в красной зоне карантина, то фанаты праздника смогут отпраздновать дома, в семейном кругу.

31 октября разрешено наносить на лицо жуткий грим, кровь, надевать костюмы, которые в повседневной жизни точно никто не примерит. А поклонники фильмов ужасов могут перевоплотиться в любимых героев.

Далее смотрите, в каких образах в 2020 году Хэллоуин отмечали звезды украинского и мирового шоу-бизнеса.

Образы на Хэллоуин



Даша Квиткова на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма блогерши



Потап и Настя Каменских на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма NK



Ирина Билык на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма певицы

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Тарас Цимбалюк на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма актера



Леся Никитюк на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма телеведущей



Белла Хадид на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма модели



Кайли Дженнер с друзьями на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма светской львицы



Крисси Тейген и Джон Ледженд на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма Крисси Тейген



Холси на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма певицы



Сиара на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма певицы



Белла Торн на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма актрисы