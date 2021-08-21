В образе морячки: Леся Никитюк показала волшебные фото с речной прогулки по Днепру
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Известная украинская ведущая и блогерша Леся Никитюк отправилась в круиз по Днепру. Заодно звезда устроила фотосессию, в которой позировала в образе морячки.
Успешная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала трендовый образ во время прогулки по Днепру.
Смотрите также Ксения Мишина похвасталась образом в корсете от Андре Тана
Образ Леси Никитюк
Знаменитость активно проводит лето – она уже отдыхала в Черногории, Португалии и Турции. На этот раз Леся Никитюк провела время в круизе по Днепру.
На речную прогулку телеведущая примерила стильный аутфит. Она эффектно позировала перед камерой в корсете с синим принтом, который подчеркивал фигуру. Корсет звезда соединила с белым костюмом, который состоял из полупрозрачного асимметричного топа и мини-юбки.
Леся Никитюк дополнила наряд туфлями в тон, головным убором в стиле моряков и золотыми браслетами. Она распустила и выровняла белокурые волосы. На лице блогерша сделала легкий макияж, подчеркнув глаза тушью, а губы – розовым блеском.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Реакция сети
Поклонники восхищаются новым образом Леси Никитюк. Серия новых фото набрала более 70 тысяч лайков и множество комментариев:
- "Вау";
- "Красивая";
- "Какая красота";
- "Фотосессия – супер";
- "Стильно, изысканно и прекрасно";
- "Лучшая".