32-летняя актриса так и не призналась, над каким киношным проектом работает, однако поделилась несколькими видео из-за кулис. Интересно, что локацией для съемок стала просторная двухэтажная квартира в Киеве, где год назад снимали первый сезон "Холостячки", главной героиней которого и была Ксения Мишина.

К теме Ксения Мишина показала необычный образ в длинном жилете и желтых туфлях: яркое фото

Для звезды подготовили роскошный образ в классическом стиле. Она надела черные брюки прямого покроя, которые эффектно подчеркнули соблазнительные формы актрисы.

Элегантный низ Мишина соединила с черным корсетом от успешного украинского модельера Андре Тана. Бретели и декольте дизайнерского наряда украшены лентой с блестящими камнями. Правда, как видно из других видео, эту красоту знаменитость несколько скрыла за приталенным жакетом.

Смотрите, какая я сегодня. Какой красивый корсет от Андре Тана, который скоро увидят на больших экранах,

– похвасталась Ксения Мишина.

К слову, роскошный образ Ксения Мишина довершила фирменной прической – высоким хвостом. Изящные черты ее лица подчеркнул макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глаза.

Ксения Мишина в корсете от Андре Тана / видео из инстаграм-сторис актрисы