Жена Виктора Павлика рассказала о живущей в Израиле сестре: "Не выходят на улицу"

7 октября началось серьезное обострение военного конфликта между Израилем и ХАМАСом. Боевики атакуют страну сотнями ракет. В Израиле сейчас живет сестра Екатерины Репяховой.

Жена Виктора Павлика отметила, что ее родная сестра с детьми и мужем проживает за 68 километров от эпицентра боевых действий. Теперь с ними все хорошо.

Интересно Украинская певица KOLA оказалась в Израиле в эпицентре боевых действий: "Мой рейс был отменен"

Репяхова рассказала о сестре в Израиле

Екатерина в инстаграмме призналась поклонникам, что ее сестра живет в городе, где относительно тихо.

Но на улицу они не выходят, особенно дети. Потому что в стране около 200 террористов ходит,

– рассказала жена Павлика.



Екатерина Репяхова рассказала о сестре в Израиле / Скриншот из ее инстаграмм-сторис

Позже она поделилась еще одним сторсом. Блогерша рассказала, что земля под домом сестры трясется от количества взрывов. Однако раздаются они относительно далеко.

Сестра Репяховой поделилась видео, как она с детьми пряталась в укрытии.



Сестра Екатерины Репяхова с детьми в бомбоубежище / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Ранее Екатерина выразила свою поддержку всем жителям Израиля в этот сложный момент.

"Держись, наш родимый Израиль! Сколько ты всего пережил! И это выдержишь", – написала блогерша.



Екатерина Репяхова поддержала Израиль / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Обострение конфликта в Израиле: коротко