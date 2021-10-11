Обошла Мадонну и Рианну: компания PPL назвала самую популярную певицу 21 века

11 октября 2021 , 20:26
Читати новину українською

Источник:

BBC

В Великобритании объявили звезду, которая стала самой популярной в 21 веке. Ею стала певица Pink. В список лучших также вошли Мадонна, Леди Гага, Рианна, Бейонсе и другие.

Британская компания PPL составила рейтинг самых популярных певиц 21 века. Список из 20 знаменитостей возглавила Pink.

Интересно Виктор Винник и "МЕРІ" презентовали новый клип на песню "Тільки не треба": зажигательное видео

Компания занимается лицензированием музыки, проанализировала данные о песнях, которые транслировались на радиостанциях и телевидении после 2000 года. Среди лидеров кроме Pink – Мадонна, Кэти Перри, Рианна, Леди Гага и Адель.

Самыми популярными песнями Pink признали: Just Give Me A Reason, Try, What About Us, Sober і Walk Me Home.

Pink – Just Give Me A Reason: смотрите видео онлайн

Список лучших 20 певиц

  1. Pink
  2. Мадонна
  3. Кэти Перри
  4. Рианна
  5. Леди Гага
  6. Адель
  7. Бейонсе
  8. Кайли Миноуг
  9. Little Mix
  10. Уитни Хьюстон
  11. Тейлор Свифт
  12. Sugababes
  13. Келли Кларксон
  14. Дуа Липа
  15. Элли Голдинг
  16. Кристина Агилера
  17. Дайана Росс
  18. Джесс Глинн
  19. Рита Ора
  20. Ариана Гранде
Автор: Марія Касій