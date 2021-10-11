Обошла Мадонну и Рианну: компания PPL назвала самую популярную певицу 21 века
Источник:BBC
В Великобритании объявили звезду, которая стала самой популярной в 21 веке. Ею стала певица Pink. В список лучших также вошли Мадонна, Леди Гага, Рианна, Бейонсе и другие.
Британская компания PPL составила рейтинг самых популярных певиц 21 века. Список из 20 знаменитостей возглавила Pink.
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Компания занимается лицензированием музыки, проанализировала данные о песнях, которые транслировались на радиостанциях и телевидении после 2000 года. Среди лидеров кроме Pink – Мадонна, Кэти Перри, Рианна, Леди Гага и Адель.
Самыми популярными песнями Pink признали: Just Give Me A Reason, Try, What About Us, Sober і Walk Me Home.
Pink – Just Give Me A Reason: смотрите видео онлайн
Список лучших 20 певиц
- Pink
- Мадонна
- Кэти Перри
- Рианна
- Леди Гага
- Адель
- Бейонсе
- Кайли Миноуг
- Little Mix
- Уитни Хьюстон
- Тейлор Свифт
- Sugababes
- Келли Кларксон
- Дуа Липа
- Элли Голдинг
- Кристина Агилера
- Дайана Росс
- Джесс Глинн
- Рита Ора
- Ариана Гранде