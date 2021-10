Обошла Мадонну и Рианну: компания PPL назвала самую популярную певицу 21 века

В Великобритании объявили звезду, которая стала самой популярной в 21 веке. Ею стала певица Pink. В список лучших также вошли Мадонна, Леди Гага, Рианна, Бейонсе и другие.

Британская компания PPL составила рейтинг самых популярных певиц 21 века. Список из 20 знаменитостей возглавила Pink.

Интересно Виктор Винник и "МЕРІ" презентовали новый клип на песню "Тільки не треба": зажигательное видео

Компания занимается лицензированием музыки, проанализировала данные о песнях, которые транслировались на радиостанциях и телевидении после 2000 года. Среди лидеров кроме Pink – Мадонна, Кэти Перри, Рианна, Леди Гага и Адель.

Самыми популярными песнями Pink признали: Just Give Me A Reason, Try, What About Us, Sober і Walk Me Home.

Pink – Just Give Me A Reason: смотрите видео онлайн

Список лучших 20 певиц