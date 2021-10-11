Обійшла Мадонну і Ріанну: компанія PPL назвала найпопулярнішу співачку 21 століття
Джерело:BBC
У Великій Британії оголосили зірку, яка стала найпопулярнішою у 21 столітті. Нею стала співачка Pink. У список найкращих також увійшли Мадонна, Леді Гага, Ріанна, Бейонсе та інші.
Британська компанія PPL склала рейтинг найпопулярніших співачок 21 століття. Список з 20 знаменитостей очолила Pink.
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Компанія, що займається ліцензуванням музики, проаналізувала дані про пісні, що транслювалися на радіостанціях та телебаченні після 2000 року. Серед лідерок окрім Pink – Мадонна, Кеті Перрі, Ріанна, Леді Гага та Адель.
Найпопулярнішими піснями Pink визнали: Just Give Me A Reason, Try, What About Us, Sober і Walk Me Home.
Pink – Just Give Me A Reason: дивіться відео онлайн
Список найкращих 20 співачок
- Pink
- Мадонна
- Кеті Перрі
- Ріанна
- Леді Гага
- Адель
- Бейонсе
- Кайлі Міноуг
- Little Mix
- Уїтні Х'юстон
- Тейлор Свіфт
- Sugababes
- Келлі Кларксон
- Дуа Ліпа
- Еллі Голдінг
- Крістіна Агілера
- Дайана Росс
- Джесс Глінн
- Ріта Ора
- Аріана Гранде