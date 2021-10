Обійшла Мадонну і Ріанну: компанія PPL назвала найпопулярнішу співачку 21 століття

У Великій Британії оголосили зірку, яка стала найпопулярнішою у 21 столітті. Нею стала співачка Pink. У список найкращих також увійшли Мадонна, Леді Гага, Ріанна, Бейонсе та інші.

Британська компанія PPL склала рейтинг найпопулярніших співачок 21 століття. Список з 20 знаменитостей очолила Pink.

Компанія, що займається ліцензуванням музики, проаналізувала дані про пісні, що транслювалися на радіостанціях та телебаченні після 2000 року. Серед лідерок окрім Pink – Мадонна, Кеті Перрі, Ріанна, Леді Гага та Адель.

Найпопулярнішими піснями Pink визнали: Just Give Me A Reason, Try, What About Us, Sober і Walk Me Home.

Pink – Just Give Me A Reason: дивіться відео онлайн

Список найкращих 20 співачок