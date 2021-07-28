Обнаженная Настя Каменских плавала в бассейне: горячее фото

Сексапильная украинская певица Настя Каменских обнародовала новое горячее фото. Утро летнего дня она начала с плавания в бассейне. Больше всего привлекает внимание то, что исполнительница купалась полностью обнаженной.

NK продолжает будоражить воображение многомиллионной аудитории поклонников. На ее инстаграм странице часто появляются провокационные кадры, которыми она заводит сеть.

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Артистка вместе с мужем, рэпером Потапом живет в загородном поместье неподалеку от Киева. У супругов есть большая территория, на которой также расположен бассейн. С него Настя любит начинать летние дни.

Новое сексуальное фото Насти Каменских

NK обнародовала снимок, который сделала во время утреннего плавания. На фото видно, что Каменских решила искупаться полностью обнаженной. Каменских позировала, облокотившись на край бассейна. Ягодицы звезда зарисовала с помощью фотошопа, а грудь прикрыла рукой.

Вьющиеся волосы Настя собрала в небрежный пучок сверху, а на лице не наносила косметику. Она не стесняется публиковать снимки, где изображена без макияжа, и всегда искренне улыбается.

Моя магия утра. Пробежаться под звуки природы, которая просыпается после ночи. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И, не спеша, встретить новый день,

– написала NK под горячим фото.



Обнаженная Настя Каменских в бассейне / Фото с инстаграма Насти Каменских