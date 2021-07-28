Оголена Настя Каменських плавала в басейні: спекотне фото

Сексапільна українська співачка Настя Каменських оприлюднила нове гаряче фото. Ранок літнього дня вона розпочала з плавання в басейні. Найбільше привертає увагу те, що виконавиця купалася повністю оголеною.

NK продовжує розбурхувати уяву багатомільйонної аудиторії прихильників. На її інстаграм-сторінці часто з'являються провокативні кадри, якими вона заводить мережу.

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Артистка разом із чоловіком, репером Потапом мешкає у заміському маєтку неподалік від Києва. У подружжя є велика територія, на якій також розташований басейн. З нього Настя полюбляє розпочинати літні дні.

Нове сексуальне фото Насті Каменських

NK оприлюднила знімок, який зробила під час ранкового плавання. На фото видно, що Каменських вирішила скупатися повністю оголеною. Каменських позувала, спершись на край басейну. Сідниці зірка замалювала з допомогою фотошопу, а груди прикрила рукою.

Кучеряве волосся Настя зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Вона не соромиться публікувати знімки, де зображена без макіяжу, й завжди щиро усміхається.

Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, яка прокидається після ночі. Зануритися в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І, не поспішаючи, зустріти новий день,

– написала NK під гарячим фото.



Оголена Настя Каменських у басейні / Фото з інстаграму Насті Каменських