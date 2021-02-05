Американская модель Эмили Ратаковски ждет рождения первенца. Даже во время беременности знаменитость не прекращает обнажаться перед камерой и будоражит воображение поклонников откровенными кадрами.

Источник: инстаграм Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски присоединилась к числу тех известных женщин, которые сообщили о беременности на карантине. Девушка невероятно счастлива, ведь уже через несколько месяцев впервые станет мамой. Большой беременный животик она демонстрирует на эротических фотографиях.

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По сети распространяются новые сексуальные фотографии Ратаковски. Она обнародовала два селфи, которые сделала в белоснежной ванной комнате. Модель сфотографировалась в зеркале полностью обнаженной.

Эмили и раньше любила делиться таким контентом. Она не стесняется показывать свое обнаженное тело многомиллионной аудитории поклонников. На новых фото знаменитость предстала, демонстрируя свое особое состояние. Также она показала аппетитные обнаженные ягодицы и пышную грудь, интимные зоны которых прикрыла рукой. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом облике, потом – богиней плодородия с сочной попкой,

– написала в публикации Ратаковски.

Обнаженная Эмили Ратаковски в ванной комнате / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Обнаженная Эмили Ратаковски в ванной комнате / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски