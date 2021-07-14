Обнаженная Анастасия Приходько показала, как кормит маленького сына: фото

14 июля 2021 , 20:31
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Источник:

инстаграм Анастасии Приходько

Популярная певица Анастасия Приходько обнародовала экстравагантное фото. Она показала, как кормит сына в образе Малефисенты. Внимание привлекает также то, что звезда полностью обнажила грудь.

Звездная мамочка ошеломила публику. Она позировала в очень неординарном образе, в котором ее точно не ожидали увидеть.

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Анастасия Приходько показала, как кормит сына

Новоиспеченная мамочка активно работает. Поскольку ее маленький сын еще находится на грудном вскармливании, то Анастасия часто берет его вместе с собой на съемки.

Сейчас исполнительница участвует в одном из музыкальных проектов. В перерыве между съемками она проводит время с 3-месячным Лукой.

На личной странице в инстаграме Приходько обнародовала фотографию, на которой предстала в образе Малефисенты. Звезда сидела топлес, полностью обнажив грудь, и кормила малыша. Певица поделилась, что автором такого кадра является ее муж Александр.

Хотела сделать особую подпись к фото, но потом мне показалось, что и так все понятно,
– написала знаменитая мамочка.


Анастасия Приходько кормит сына грудью / Фото из инстаграма Анастасии Приходько

В комментариях под этой публикацией подписчики Анастасии отмечают, что она молодец, что не отказалась от кормления грудью.

  • "Большая молодец, что кормите грудью!"
  • "Вы прекрасны!"
  • "Как это мило! Вы великолепны!"
  • "Это невероятно!"
  • "Очень красиво!"