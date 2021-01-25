В облегающей одежде: жена Остапчука похвасталась формами – горячие фото
Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк впервые за долгое время взбудоражила воображение поклонников соблазнительными фото. Она позировала в облегающих лосинах и топе, щеголяя формами.
Источник: инстаграм Кристины Горняк
Жена Владимира Остапчука, Кристина Горняк, редко делится с подписчиками пикантными кадрами. Но на этот раз нотариус завела сеть серией фото.
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Кристина Горняк в обтягивающем наряде
Нотариус предстала перед объективом в комнате на диване, соблазнительно изгибаясь в разных позах. Для пикантной домашней фотосъемки Кристина Горняк выбрала обтягивающий топ и лосины цвета хаки. Она выпятила ягодицы и похвасталась роскошными формами.
Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк
Длинные волосы Кристина Горняк распустила и уложила нежными волнами. На лице жена Остапчука решила не делать насыщенный макияж, поэтому похвасталась перед камерой натуральной красотой.
В подписи к фото нотариус пораздумывала об уверенности в себе: "Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и воспитывать. И совсем это не связано с тем, какой внешности человек", – написала Кристина Горняк.
Девушка также отметила, что ей важно, чтобы на нее обращали внимание и мужчины, и девушки. Однако Кристина уверена, что ничего не поможет, если она сама не будет считать себя красавицей и уникальной.
Вот даже сегодня, я включила камеру, сделала себе пару кадров и еще раз повторила: "Крис, да ты огонь! Не время для скромности!"
– подытожила жена шоумена.
Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк
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