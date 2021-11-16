Обладателя "Оскаров" Шона Пенна заметили в Киеве: первые фото

61-летний американский актер Шон Пенн впервые прилетел в Киев. Его визит в столицу засекречен, однако местные застали звезду на Институтской, на месте расстрелов Небесной Сотни. Зачем обладатель двух "Оскаров" прибыл в Украину, узнавайте ниже.

Как выяснилось, в Украине голливудский актер Шон Пенн снимает документальное кино. Однако неизвестно, о чем именно будет этот фильм, ведь съемочная группа не рассекречивает никаких подробностей. Более того, даже герои ленты сохраняют конфиденциальность.

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По Институтской 61-летний Шон Пенн разгуливал в черной тактической куртке, военных штанах, берцах и с сигаретой в руках. На Аллее Героев Небесной сотни он был по ту сторону камеры, ведь брал интервью. Дальше звезда перебрался в Колокола достоинства, а впоследствии – в ресторан на Андреевском спуске.



Шон Пенн В Киеве на Институтской / Скриншот с видео

Шон Пенн В Киеве на Институтской / Скриншот с видео

Шон Пенн В Киеве на Институтской / Скриншот с видео Заметим, последние годы один из самых титулованных актеров Голливуда волонтерит – снимает документальные фильмы в бедных странах и берет интервью у знаковых людей. , последние годы один из самых титулованных актеров Голливуда волонтерит –и берет интервью у знаковых людей.

Известно, что в Киеве оскароносный актер не первый день, а на столице его визит в Украину не закончится. Шон Пенн планирует посетить зону боевых действий. По информации источников, в среду, 17 ноября, его повезут в Мариуполь.

Добавим, в Киеве Шон Пенн записал интервью с Леонидом Остальцевым – военным, который после войны открыл успешную сеть пиццерий. Ветеран назвал актера своим "новым другом".



Шон Пенн с Леонидом Остальцевым / Фото из социальных сетей