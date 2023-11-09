Новые имена и вторая попытка MELOVIN: участники лонглиста Нацотбора на Евровидение-2024

9 ноября 2023, 11:33
Читати новину українською

Источник:

Общественное

"Суспильне мовлення" изложило лонглист Национального отбора на Евровидение-2024 года. В этот перечень вошли 20 артистов.

Уже известно, кто из украинских певцов будет бороться за право представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидения-2024.

Євробачення  -2024: стало відомо, коли і в якому місті пройде музичний конкурс

Лонглист учасников Нацотбора на Євровидение-2024

Известно, что в Национальный отбор подали около 400 заявок. Из них выбрали всего 20 лучших. В списке есть как новые имена, так и известные артисты.

  • alyona alyona & Jerry Heil;
  • ANKA;
  • Carpetman;
  • Drevo;
  • INGRET;
  • Julia Belei;
  • KARYOTYPE;
  • KRYLATA;
  • MELOVIN;
  • NAHABA;
  • NAZVA;
  • PARFENIUK;
  • SHEPA;
  • SKYLERR;
  • STASYA;
  • SWOIIA;
  • TESLENKO;
  • YAGODY;
  • ЯКТАК;
  • Ziferblat.

Однако это еще не все. Из них в финал попадут всего 10 артистов, о чем объявят до 20 ноября. Пока будут проходить прослушивания участников лонглиста.

Известно, что еще одного участника финала, не попавшего в лонглист по результатам прослушиваний, будут выбирать онлайн-голосованием.

Что известно об Нацотборе на Євровидение-2024

  • Финал Национального отбора состоится в феврале. В отборе могут участвовать певцы от 16 лет и группы, количество которых не превышает 6 музыкантов. Жюри будут выбирать именно зрители.
  • Песня на Нацотборе должна быть оригинальной и нигде ранее не обнародованной.
  • Евровидение в 2024 году состоится в Швеции, поскольку победу в прошлом году получила шведская певица Лорин. Конкурс проведут в городе Мальме.
Автор: Вікторія Козар