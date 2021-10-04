Обида очень съедала, – Даша Квиткова рассказала об отношениях с Добрыниным после появления сына

Герои "Холостяка" Даша Квиткова и Никита Добрынин 13 июля впервые стали родителями. После появления сына на свет отношения между парой значительно изменились. Блогерша рассказала, почему обижалась на мужа в первый месяц жизни малыша.

Украинская блогерша Даша Квиткова на днях пообщалась с поклонниками. В инстаграм-сториз она отвечала на вопросы фанов. Звезда рассказала об отношениях с мужем после рождения первенца.

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Даша Квиткова об отношениях с мужем

Инфлюенсерка рассказала, что отношения с Никитой Добрыниным за последние два месяца действительно стали совсем другими.

Ссоры удвоились, потому что центр внимания сместился, мы перестали быть вдвоем. Теперь нас трое и мы подстраиваемся под нашего сына,

– поделилась Квитковая.

"Это логично. Мне кажется, что у каждой пары меняются отношения после рождения малыша. Сейчас мы работаем над нашим союзом, не забываем о том, что мы муж и жена. Пытаемся с пониманием относиться ко всему, что происходит", – добавила она.



Даша Квиткова об отношениях с мужем / Фото с инстаграм-сториз

Блогерша призналась, что в первый месяц жизни сына она сильно обиделась на мужа. Пока он участвовал в съемках тревел-проекта, девушка занималась воспитанием малыша.

"Так случилось, что у Никиты выпали даты съемок тревел-проекта на первый месяц жизни нашего сына. Я записывала видео в слезах, говорила о том, что так нечестно. Пока Никита не стал полноценно помогать, не подвинул работу – обида очень съедала. Мы очень долго ее мусолили, проговаривали и решали. Сейчас обиды нет, потому что мы закрыли все вопросы, связанные с этой темой", – отметила Даша Квиткова.



Даша Квиткова об отношениях с мужем / Фото с инстаграм-сториз