Обещай, мы увидимся после войны, – Оля Цыбульская растрогала новыми фото и стихом о войне

Певица Оля Цыбульская снялась в тематической фотосессии. Она вместе с сыном позировала в национальных одеждах и поделилась трогательным стихом о войне.

Война заставила миллионы семей расстаться. Женщины ждут мужчин с фронта, делают все возможное, чтобы спасти детей. Не обошло это и знаменитостей.

Актуально "Минає день": Оля Цыбульская создала песню для всех влюбленных, которых разлучила война

Новая фотосессия Оли Цыбульской

Артистка остается в Украине, где нет абсолютно безопасного места. Однако она защищает сына Нестора от русских оккупантов, пытается оберегать его от постоянных звуков сирен и обстрелов.

В новой фотосессии, для которой артистка надела старинный национальный наряд, она позировала вместе с сыном. Оля не делала макияж и прическу, в ее глазах видна та боль, которую война принесла всем украинцам.

Оля Цыбульская в новой фотосессии / Фото с инстаграмма певицы

Стихотворение Оли Цыбульской о войне

Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀

Від постійного болю за наших ⠀⠀

В біса серця нема⠀⠀

А у нас воно є ⠀⠀

Ми воскреснемо, а біда зляже ⠀⠀

⠀⠀

Ця нестерпна весна ⠀⠀

Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀

Хай зупиниться зло ⠀⠀

В нього серця нема ⠀⠀

Його смерть на руках колисала ⠀⠀

⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀

Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀

Що оплакує наших людей⠀⠀

⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

І зберемось за довгим столом ⠀⠀

Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀

І щасливими будем разом