Об участии в Нацотборе, Крыме и сотрудничестве с Кароль: эксклюзивное интервью с Alina Pash

Исполнительница Alina Pash уже 12 февраля будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2022. В преддверии финала Нацотбора мы пообщались с Алиной о подготовке и других актуальных вопросах.

Эксклюзивно для 24 канала Alina Pash высказала свое мнение по поводу скандалов, которые были на Нацотборе, рассказала о сотрудничестве с членом жюри Тиной Кароль, а также призналась, кого считает самым сильным конкурентом.

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Какие первые эмоции были после того, как вы узнали, что попали в список финалистов Нацотбора на Евровидение-2022?

Тогда думала: "Алина, впереди у тебя много работы". Это подготовка, репетиции, нервы, ответственность. Но все равно я радовалась и говорила себе: "Ой, неужели ты наконец решилась на это? И все получается!".

В этом году не обошлось без скандалов. LAUD дисквалифицировали уже на следующий день после того, как объявили финалистом. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Такое решение относительно него справедливо?

Я стараюсь фокусироваться на своем творчестве, поскольку это действительно важно. У меня были проблемы со здоровьем, поэтому не знаю деталей, почему именно дисквалифицировали LAUD. На мой взгляд, точнее всего о такой ситуации может рассказать сам артист.



Alina Pash / Фото пресс-службы артистки

В ваш адрес до сих пор звучит много упреков касательно посещения Крыма. Хотя свою позицию вы уже высказали, где подчеркнули, что Крым – это Украина, и вы ездили в Украину. Как вы думаете, информация о посещении вами Крыма во время его оккупации Россией может повлиять на результаты голосования жюри Национального отбора и зрителей?

Я считаю, что это не должно влиять на сознательную часть украинского населения и результаты, ведь я ездила в Крым по всем правилам и не выступала там.

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Между вами и группой KALUSH произошел конфликт из-за того, что они якобы сплагиатили мелодию вашего трека. Вы лично разговаривали с ними на этот счет? Или, возможно, контактировали с их командой?

Мы побеседовали и все решили. Многие согласились, что мелодики похожи, тональность та же, однако это как случайность. Понимаю, что такое может случиться. Однако мы все имеем свою истинность, уникальность. Будем развивать их.

Кого среди финалистов считаете самыми сильными конкурентами? Объясните, пожалуйста, почему именно эти вокалисты.

Я не участвую в конкурсе, чтобы конкурировать с другими представителями украинской сцены. Я иду туда, потому что мне есть что сказать Украине и миру. Именно Украина, ее люди выберут участника, который, по их мнению, в этом году лучше всего представит нашу страну на международном уровне. Со мной на сцене будут петь лучшие вокалисты – группа "ЩукаРиба". Их присутствие за спиной придаст мне еще больше уверенности.



Alina Pash / Фото пресс-службы артистки

Как происходит процесс подготовки к выступлению в финале Нацотбора?

Сидим с группой "ЩукаРиба", пьем чай, поем, дурачимся, говорим о финалистах (смеется).

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Песни нескольких финалистов теперь сравнивают с треком Go_A – SHUM, по-настоящему покорившим сердца европейских слушателей. Как вы относитесь к тому, что и вашу конкурсную композицию "Тіні Забутих Предків" сравнивают с SHUM? И находите ли вы сходство в этих треках?

Как можно сравнивать украинскую балладу и трек под прямую бочку? Это 2 совершенно разные песни с разными посылами и настроениями. Нас объединяет только язык и любовь к этнике.

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Общались ли вы с Екатериной Павленко перед участием в Нацотборе? Может, она давала какие-то советы, наставления?

Екатерину знаю, но мы никогда близко не общались. Также склоняюсь к тому, чтобы слушать себя, а не чужие наставления, ведь у каждого артиста есть свой путь.

В этом году среди членов жюри Нацотбора будет Тина Кароль, вместе с которой вы летом презентовали трек "Дотики". Разговаривали ли с Тиной о Национальном отборе? Что выделили для себя после сотрудничества с ней?

Я не разговаривала с Тиной о национальном отборе. Когда состоялась премьера песни Тина поддержала меня в сторис с фразой "Поддержу каждого". Скажу прямо, даже для команды мое решение участвовать в Нацотборе было сюрпризом. Послала песню почти в последний день приема заявок. Что касается сотрудничества с Кароль – это был ее альбом коллабораций, это произошло легко и неожиданно.

Почему именно за вас следует голосовать в финале Национального отбора на Евровидение-2022?

На конкурс я иду не просто с песней, а с песней, у которой есть сильное сообщение миру. Помните своих предков, но творите свою историю. Трек для танцев и веселья я могу презентовать в любое другое время, а "Тіні Забутих Предків" – это именно то, чем я хочу поделиться со всем миром сейчас.