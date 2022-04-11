О Зеленском, Киме и Арестовиче: Jerry Heil выпустила трек "Москаль некрасівий"

Певица Jerry Heil вдохновилась фрагментом выступления Верки Сердючки и написала песню о ВСУ. Трек она назвала "Москаль некрасівий" ("Геть з України"). В тексте упомянула Зеленского, Арестовича, Кима.

Исполнительница переделала слова из народной песни "Ой, на горе, да и жнецы жнут", где вспомнила современных казаков – Зеленского, Арестовича и Кима.

Смотрите также Билли Айлиш посвятила украинцам песню Your Power

"Геть з України, москаль некрасівий"

Jerry Heil вдохновилась фрагментом из выступления Верки Сердючки, где та поет: "Геть з України, москаль некрасівий". Это выступление произвело фурор после начала полномасштабной войны, поэтому Jerry Heil решила реализовать давнюю мечту и выпустить трек Jerry Heil feat. Верка Сердючка. Но исполнительница никогда не думала, что запишет такую ​​песню во время войны.

Видео "Геть з України, москаль некрасівий" матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам – Зеленскому, Киму и Арестовичу. И, конечно, народу Украины!

– рассказала исполнительница.

Jerry Heil – "Москаль некрасівий" ("Геть з України"): смотрите видео онлайн

Любителям очень понравился такой хит, о чем они пишут в комментариях к видео

"Это просто бомба! Еще и с мультфильмом детства! Гениально!"

"Это лучшее, что я увидела и услышала сегодня!"

"Файно! Спасибо за ваше творчество! Вдохновение вам!"

"Спасибо за хорошее настроение в трудное время!"

"Песнь огонь! Слава Украине! Слава ВСУ!"

Интересно Плейлист свободных людей: песни войны, которые пронимают "до мурашек"