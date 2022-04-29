О ВСУ и народном сопротивлении: Макс Барских выпустил мощный хит Don't F*ck with Ukraine
Источник:ютуб Макса Барских
Украинский исполнитель Макс Барских еще раньше анонсировал выход нового трека Don't Fuck with Ukraine, заряжаемого силой и духом всех украинцев. В новом клипе он показал красноречивые кадры с военными ВСУ, которые борются с Россией.
Как сообщила команда Макса Барских, премьера сингла состоялась благодаря европейскому дистрибьютору. После лирической военной колыбельной "Буде весна" певцу захотелось создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев по всему миру.
К слову Don't f*ck with Ukraine: Макс Барских показал тизер песни для ВСУ, заряжающей силой
Поэтому кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.
Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы,
– говорит Макс Барских.
Свою новую "военную" композицию артист посвятил всем украинским военным, честь и мужество которых впечатляет певца лично. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир свидетель рождения единой силы Украины.
Макс Барских – Don't Fuck with Ukraine: смотреть видео онлайн
Реакция сети
По-прежнему фанаты остались в восторге от нового сингла Барских, хотя и отмечают, это не совсем его стиль. Однако новые времена обуславливают новые вызовы, поэтому такой музыкальный эксперимент очень понравился его слушателям:
- "Спасибо, Макс Барских! Для поддержки боевого духа – очень крутая работа, необычно, как для вашего стиля, но трек очень качает!!! Кручу на повторе! Аплодирую стоя!!!";
- "Какой же это опасный и страшный труд – защита населения. Слава ВСУ!";
- "Максе, успеха тебе! Нормальных людей всегда больше, просто идиоты громче кричат";
- "Трек – бомба! Слава героям ВСУ!! Все будет Украина!";
- "Для поддержки боевого духа – то, что нужно. Спасибо за большую, крутую работу";
- "Земляк, ну ты красавчик! Ждем концерт в украинском Херсоне!";
- "Как я ждала эту песню! Просто топ! Макс, безграничный респект! Скоро во всех мировых чартах будет звучать "Don't F*ck with Ukraine"!!!";
- "Вам п**да из ВСУ" – мое любимое. Трек – бомба".