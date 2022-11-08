О России не вспомнила: Пенелопа Крус оскандалилась заявлением о войне в Украине и голоде в Африке

Испанская актриса и обладательница "Оскара" Пенелопа Крус объединилась с ЮНИСЕФ, чтобы напомнить миру о голоде в Африке. В нехватке еды она обвинила не только посуху, но и войну в Украине. Правда, звезда и словом не оговорилась о России, которая напала.

Свое видеообращение Пенелопа Крус начала с упоминания о войне в Украине и подчеркнула, что из-за нее страдают бедные страны, а тысячи семей оказались на грани голода. Сети не понравилось, что киноактриса подала все так, будто в продуктовом кризисе виновата Украина, и побоялась вспомнить о России.

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Пенелопа Крус оскандалилась заявлением о войне в Украине и голоде в Африке

Война в Украине продолжает наносить страдания тысячам детей и их семьям. Вдобавок это влияет на цену продуктов, и из-за бесконечной засухи тысячи семей в таких странах как Сомали, Эфиопия, Южный Судан под угрозой. Я с большой грустью смотрю на фото детей, страдающих от острого недоедания,

– высказалась Пенелопу Крус.

В комментариях Пенелопу Крус назвали "очень политкорректной" и разъяснили, кто на самом деле развязал войну, кто сжигает хлебные поля, кто ворует зерно. Актрисы также напомнили, что дети в Украине тоже страдают: если в Африке – от голода, то в центре Европы – от российских ракет, которые забирают их жизни или жизни их родителей:

"Главной причиной всего зла является не просто "война в Украине", а военная агрессия России";

"Я уважаю эту проблему, но детей в Украине буквально убивают ракетами, или они теряют родителей, оставаясь сиротами. Это гораздо серьезнее и разрушительнее";

"Война в Украине из-за агрессии России. Они начали эту войну и толкают весь мир во тьму. Мир должен это остановить";

"В недостатке пищи виновата не война в Украине. В недостатке пищи виновата агрессия России против Украины и оккупация украинских территорий";

"Это из-за войны России против Украины, а не из-за войны в Украине. Поймите это правильно";

"Россия убивает, насилует и незаконно депортирует украинских детей. Спасите их! Россия напала на Украину и захватила наши территории, ворует наше зерно, сжигает хлебные поля и блокирует порт. Поэтому Украина не может прокормить детей мира! Остановите российских террористов, и тогда эти дети не будут голодны".

Напомним, еще в марте Пенелопа Крус поддерживала женщин в Украине. На престижной кинопремии в Санта-Барбаре она заявила: "Сегодня мое сердце и мысли обращаются к женщинам Украины и всем тем детям и мужчинам, и всем тем, кто страдает от этой ужасной ситуации". Однако тогда, как и сейчас, у актрисы не было претензий к России.