Своє відеозвернення Пенелопа Крус розпочала зі згадки про війну в Україні й наголосила, що через неї страждають бідні країні, а тисячі сімей опинилися на межі голоду. Мережі не сподобалося, що кіноакторка подала все так, ніби в продуктовій кризі винна Україна, і побоялася згадати про Росію.

До теми "Окей, пробачаємо": Притула прокоментував патріотизм Міли Куніс, яка колись засуджувала Україну

Пенелопа Крус оскандалилася заявою про війну в Україні та голод в Африці

Війна в Україні продовжує завдавати страждань тисячам дітей та їхнім родинам. На додачу це впливає на ціну продуктів, і через нескінченну посуху тисячі сімей в таких країнах як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан під загрозою. Я з великим сумом дивлюся на фото дітей, які страждають від гострого недоїдання,

– висловилася Пенелопу Крус.

У коментарях Пенелопу Крус назвали "дуже політкоректною" та роз'яснили, хто насправді розв'язав війну, хто спалює хлібні поля, хто краде зерно. Акторці також нагадали, що діти в Україні теж страждають: якщо в Африці – від голоду, то в центрі Європи – від російських ракет, які забирають їх життя чи життя їхніх батьків:

"Головною причиною всього зла є не просто "війна в Україні", а військова агресія Росії";

"Я поважаю цю проблему, але дітей в Україні буквально вбивають ракетами, або вони втрачають батьків, залишаючись сиротами. Це набагато серйозніше та руйнівніше";

"Війна в Україні через агресію Росії. Вони почали цю війну і штовхають весь світ у пітьму. Світ повинен це зупинити";

"У нестачі їжі винна не війна в Україні. У нестачі їжі винна агресія Росії проти України та окупація українських територій";

"Це через війну Росії проти України, а не через війну в Україні. Зрозумійте це правильно";

"Росія вбиває, ґвалтує та незаконно депортує українських дітей. Врятуйте їх! Росія напала на Україну і захопила наші території, краде наше зерно, спалює хлібні поля і блокує порт. Тому Україна не може прогодувати дітей світу! Зупиніть російських терористів, і тоді ці діти не будуть голодні".

Нагадаємо, ще в березні Пенелопа Крус підтримувала жінок в Україні. На престижній кінопремії в Санта-Барбарі вона заявила: "Сьогодні моє серце й думки звертаються до жінок України та всіх тих дітей і чоловіків, і всіх тих, хто потерпає від цієї жахливої ​​ситуації". Однак тоді, як і зараз, акторка не мала претензій до Росії.