О Мариуполе, Ирпене, Сумах: звезды растрогали кавером на хит Скрябина "Місця щасливих людей"

Украинские знаменитости перепели хит Кузьмы Скрябина "Місця щасливих людей". Звезды вспомнили известные города, пострадавшие от русских захватчиков.

Известные украинские музыканты объединились ради очередного трогательного ролика. Они перепели хит "Скрябина" "Місця щасливих людей".

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Звезды тронули кавером "Місця щасливих людей"

Андрей Кузьменко в свое время посвятил песню городам, где он провел определенное время в своей жизни. Украинские звезды упомянули в композиции города Украины – Киев, Ирпень, Харьков, Мариуполь, Херсон, Сумы, Чернигов и Львов. Они одни из наиболее пострадавших от российской военной агрессии.

К созданию трека присоединились участники группы "Скрябин" и другие украинские артисты:

Юрий Юрченко,

Александра Зарицкая,

Артем Пивоваров,

Сергей Танчинец,

Фагот,

Наталья Могилевская,

Иван Navi,

Руслана.

В песне оставили отрывок от оригинального хита.

"Песня также прозвучит как гимн крупного медийного благотворительного мероприятия, проведение которого готовится совместно с национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию. В рамках мероприятия будет начато финансирование восстановления медийной инфраструктуры пострадавших украинских городов. Сбор средств будет проводиться на БУ Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина. "Спасибо вам, люди", – сказал бы Кузьма", – поделились знаменитости.

Кавер на песню "Скрябина" – "Места счастливых людей": смотрите видео онлайн

Как реагирует сеть

Трогательная песня растрогала многих. Об этом люди пишут в комментариях и делятся впечатлениями от кавера: